Olching zu Gast: Geretsried will zweiten Testspiel-Sieg

Landesligisten unter sich

TuS Geretsried - Für die Fußballer des TuS Geretsried steht an diesem Mittwoch das dritte Vorbereitungsspiel innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm. Zu Gast im Isarau-Stadion ist um 19 Uhr der SC Olching.

Ein interessantes Duell, denn die Gäste belegen in der Landesliga Südwest mit 30 Punkten (31:30 Toren) derzeit Rang acht. Ebenfalls Achter ist der TuS, allerdings in der Landesliga Südost und dies mit 28 Zählern und 37:36 Toren. Mit den Auftritten gegen Donaustauf (2:2) und Anadolu (4:2) war Florian Beham zufrieden. „Da hat über weite Strecken vieles gepasst“, so der TuS Coach. „Olching ist eine kampfstarke Truppe. Wir müssen uns viel bewegen und an der Chancengenauigkeit arbeiten.“

Text: gos

Quelle: fussball-vorort.de