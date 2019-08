Olymoic gegen Spaßverderber - TuS Geretsried II will Serie fortsetzen

„Ich stelle nur fest, wer abgeht, aber ich jammere nicht“

von Hans Demmel schließen

Wegen Heimaturlaubs zahlreicher Spieler greift Olympic Geretsried traditionell verspätet in den Spielbetrieb ein.

Olympic Geretsried – SC Wörnsmühl (Sa., 17 Uhr)– Das Team von Trainer Anastasios Fytanidis bekommt es zum Auftakt mit einem Gegner zu tun, der ihm in der vergangenen Saison gehörig den Spaß verdorben hat. Die 1:4-Niederlage in Wörnsmühl im Mai dieses Jahres war ein erheblicher Dämpfer für die kurzzeitig entflammten Aufstiegsträume. „Es gibt da ein paar Spieler, auf die müssen wir aufpassen“, warnt der Coach, der sich beim 2:2 des SC gegen Rottach-Egern selbst ein Bild vom Kontrahenten gemacht hat. „Wörnsmühl ist eine Kraftmannschaft“, sagt der Spielertrainer. „Aber wenn alle konzentriert ins Spiel gehen, bin ich sicher, dass wir unser Ziel erreichen können. Und das sind drei Punkte.“ Ob er sich nach noch nicht ganz auskuriertem Schlüsselbeinbruch selbst aufstellt, werde er erst kurzfristig entscheiden, so Fytanidis. rst

Olympic Geretsried: Bauer, Nikolopoulos – Alas, Derek, Iosifoglou, Karamanos, Kinder, Kutzmutz, Kühnberger, Maier, Prekadinaj, Pounavac, Pllumbi, Räß, B. Saiti, J. Saiti, Toska, Tsigouriotis, Fytanidis.

BCF Wolfratshausen II – SV Bad Tölz (Sa., 16.15 Uhr)– Zwei Dinge haben die Kontrahenten gemeinsam: Beide Teams leiden unter der Urlaubszeit – und beide Trainer sind nicht gewillt, deshalb ein großes Lamento anzustimmen. „Ich stelle nur fest, wer abgeht, aber ich jammere nicht“, sagt BCF-Coach Gerhard Keilwerth, „das wäre unfair den anderen gegenüber.“ Schließlich gibt sein Kader quantitativ genügend her, um trotz der Absenzen von Adnam Cemalovic, Julius Kratzmeier und den Brüdern Dominik und Marcel Heiduk eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen zu bringen. „Jeder kriegt seine Chance, der eine nutzt sie mehr, der andere weniger“, sagt Keilwerth, der die positiven Aspekte der gezwungenen Rotation hervorhebt. Ähnlich ist die Situation bei den Gästen, die neben einigen Verletzten auch die Urlauber Albrim Zekiri, Fathi Kocyigit und Ardian Llolluni ersetzen müssen. „Aber wir ziehen das durch“, gibt sich Co-Trainer Tobi Bernwieser trotzig. Nach dem 1:1 im ersten Spiel bei der SG Aying/Helfendorf will der SV auch bei der Farcheter Bezirksligareserve nicht nur Erfahrung sammeln, sondern etwas Zählbares mitnehmen. „Wir werden uns nicht verstecken“, verspricht der SV-Coach. Mindestens ein Punkt soll herausspringen. Voraussetzung dafür sei jedoch eine bessere Quote beim Torabschluss. „Vielleicht platzt ja jetzt der Knoten.“ Mit Respekt empfangen die Gastgeber den Aufsteiger. Er habe „eine kampfstarke Mannschaft“ gesehen, sagt Keilwerth, der den Gegner beim 1:1 in Aying beobachtet hat. „Gegen die musst du 100 Prozent geben, sonst bekommst du ein Problem.“ rst

BCF Wolfratshausen II:Schröferl – Stipic, Nummer, T. Stingl, Bares, Frede, F. Kratzmaier, Walser, Biedermann, Rappl, Merold, Koroma, Ünsal, Höpfer, Monachetti SV Bad Tölz: Fidan Sefaj, Scheffel – Hintermeier, Baumgärtner, Weber, Papadopoulos, Ural, Petersen, Dalgin, Saliuku, Kelmendi, Kamara, Geci, Veliqi, Faton Sefaj.

SG Aying/Helfendorf – TuS Geretsried II (So., 16 Uhr, in Helfendorf) – Zum Auftakt feierte die TuS-Reserve in zwei Spielen zwei Siege, da kann man als Trainer zufrieden sein. „Besser geht’s eigentlich nicht“, freut sich Cem Acikbas über die „gute Leistung“ seiner Elf. „Man sieht der Mannschaft an, dass sie derzeit Lust am Fußballspielen hat.“ Die gute Laune wird zusätzlich von einer stattlichen Personaldecke gefördert, die dem Coach womöglich die Entscheidung schwer machen könnte. Aber da hat Acikbas eine klare Meinung: „So lange alle regelmäßig trainieren und wir die Punkte holen, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern.“ Deshalb werden sich Urlaubsrückkehrer zunächst hinten anstellen müssen. Dem Gastspiel bei der neugebildeten Spielgemeinschaft sieht der Trainer mit gemischten Gefühlen entgegen. „Vergangenes Jahr haben wir in Helfendorf mit 0:6 ordentlich auf die Mütze bekommen“, erinnert er sich. „Nach dem Zusammenschluss sind sie zwar noch in der Findungsphase, aber ich vermute, sie werden uns das Leben schwer machen.“ rst

TuS Geretsried II: S. Untch, Nottbusch – Thiess, Stingl, Sacher, Barbir, M. Untch, Wieland, Schneider, Klein, Kloos, J. Bahnmüller, Krillmäuer, Ramaj, Alasani, Keil.

SC Gaißach – TSV Sauerlach (So. 15 Uhr) – Zwei Spieltage sind absolviert, und die Gaißacher halten das Schlusslicht in den Händen. Eine Situation, die es sofort zu ändern gilt. Dafür scheint mit Sauerlach ein günstiger Gegner in Obergries zu gastieren, schließlich ist das Team von Trainer Arlind Fejziaj Aufsteiger und hat bisher noch kein Spiel absolviert. Doch SCG- Teamsprecher Georg Simon mahnt zur Vorsicht: „Ich habe gute Informationen über den Klassenneuling. Sauerlach ist souverän Meister in der A-Klasse geworden und hat über die Sommerpause Verstärkung bekommen.“ Sollte der Gegner wie in den beiden vorangegangenen Saisonspielen erneut mit gravierenden Fehlern zum Toreschießen eingeladen werden, prophezeit Simon „ein böses Erwachen“. Mehr Konzentration in der Defensive sowie absolute Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fordert das verletzte SCG-Urgestein. Simon: „Dann sind drei Punkte möglich.“ dh

SC Gaißach: Lang - Waldherr, Fr. Hartl, P. Söllner, Partenhauser, Schlosser, Th. Pföderl, E. Größwang, Hohenreiter, Fe. Hartl, R. Größwang, A. Happach, Lugmair, F. Sedlmaier, Göttinger, M. Großmann (ETW).

SG Hausham – SC Rot-Weiß Bad Tölz (So. 14.30 Uhr) – Gelungen ist den Rot-Weißen der Start in die Saison. Mit zwei Siegen, neun erzielten Toren sowie ohne Gegentreffer führt der Aufsteiger die Tabelle der Kreisklasse 2 an. „Es wäre schön, wenn es so weitergeht, wir versuchen, die Euphorie so lange es geht mitzunehmen“, verkündet Trainer Tarkan Demir. Doch der RW-Coach ist überzeugt davon, dass in Hausham auf sein Team die bisher schwierigste Aufgabe wartet: „Ich habe sie schon gesehen. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Die lassen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen.“ Außerdem müssen die Gäste verletzungsbedingt auf Mohamed Barrie verzichten. Hinter dem Einsatz von Benedikt Rinshofer, Adrian Ackermann, Sebastian Horwath und Branislav Turecek stehen Fragezeichen. Demir: „Egal wie die Aufstellung aussieht, wir wollen den Nachhauseweg nicht mit leeren Händen antreten.“ dh

SC Rot-Weiß Bad Tölz: Bahner - Ertl, Rinshofer (?), M. Estner, Barthel, Asoegwu, Marrah, H. Kocyigit, Turecek (?), Ackermann (?), Thiel, Stettinger, Horwath (?), Giacalone.