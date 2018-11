„Pflichtaufgabe erfüllt“: Münsing bleibt in Berg souverän

Berg-Reserve zu harmlos

von Rudi Stallein schließen

„Pflichtaufgabe erfüllt.“ So kommentierte Christos Georgiadis kurz und knapp den 2:0-Auswärtsieg bei Schlusslicht Berg.

Schon in der 6. Minute bogen die Gäste in die Siegerstraße ein: Christos Gkouziotis sprintete in einen schwachen Rückpass der Gastgeber und traf zum 1:0. Nach 15 starken Minuten der Münsinger plätscherte die Partie dahin, Berg erarbeitete sich nun ebenfalls Möglichkeiten, blieb jedoch erfolglos.

„Wir haben uns etwas glücklich in die Pause gerettet“, gestand SV-Coach Georgiadis. Dann war es einmal mehr Simon Schmid, der für die Entscheidung sorgte: In der 52. Minute wurde der Torjäger eingewechselt, nur sieben Minuten später bedankte er sich bei Sebastian Schönacher, der ihm den Ball vor dem 2:0 perfekt aufgelegt hatte. „Insgesamt ist der Sieg verdient“, sagte Georgiadis. „Berg war einfach zu harmlos.

MTV Berg II – SV Münsing 0:2(0:1)