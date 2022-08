Philp bringt ASC Geretsried ersten Saisonsieg - Trautwein schießt Bad Tölz zum Dreier

Von: Rudi Stallein

Teilen

Das Siegtor zum 2:1 für den SV Bad Tölz erzielte in dieser Szene Jonas Trautwein (li.). Die Eurasburger Abwehr hatte das Nachsehen. Foto: esc © esc

Der SV Bad Tölz und der ASC Geretsried konnten dank den Siegtreffern von Trautwein und Philp jeweils drei Punkte holen. Ascholding fährt Remis ein.

SV Bad Tölz - SV Eurasburg-Beuerberg 2:1 (1:0) – Das Niveau dieses Landkreis-Duells war von beiden Seiten ohnehin schon ziemlich niedrig, wobei es die Kicker vor allem im zweiten Durchgang noch schwerer hatten: Nach einer etwa zehnminütigen Unterbrechung um die 50. Minute wegen Starkregens, stand das Wasser an vielen Stellen auf dem Sportplatz auf der Tölzer Flinthöhe und machte präzise Flachpässe so gut wie unmöglich.

Gästecoach Felix Jung hatte auch schnell eine Erklärung für die Niederlage parat: „Wir haben aus sechs Chancen lediglich ein Tor gemacht, der Gegner aus zweieinhalb Chancen zwei Tore. Damit ist alles erklärt.“

Freilich so ganz richtig lag der Trainer mit der Zahl der Tölzer Chancen auch wieder nicht. Denn etwa zehn Minuten vor dem Siegtreffer hatte Schiedsrichter Dragan Dekic einem SV-Tor wegen angeblichem abseits die Anerkennung verweigert, lag doch mit dieser Entscheidung total daneben. Einem Lapsus von Eurasburgs Torhüter Stefan Klostermair hatten die Hausherren ihre Führung zu verdanken: Ein Freistoß von Roland Pauli nahe der Mittellinie sprang vor dem Gästekeeper auf und schließlich in hohem Bogen ins Netz (34.). Der Ausgleichstreffer nach einer Ecke erfolgte nach einem Zuordnungsfehler in der Tölzer Abwehr durch Valentin Seelbach (60.), der dabei am schnellsten reagiert hatte.

Der vielumjubelte Siegtreffer durch Jonas Trautwein (90. +5) gehört wenigstens zur Hälfte Franz Dietl, der einen Konter hervorragend ausspielte und dann quer auf den mitgelaufenen Kollegen ablegte, der nur noch einzuschieben brauchte. „Eine sehr starke Mannschaftsleistung, die nie aufgegeben und es immer wieder versucht hatte“, lobte Interimscoach Hisham Aqabli: „Ich bin zufrieden.“ So richtig unzufrieden war auch Felix Jung nicht: „Wir haben jetzt sechs Punkte aus drei Spielen geholt – das passt, zumal wir eine englische Woche in den Knochen hatten.“ (esc)

TuS Geretsried II - SG Ascholding/Thanning 1:1 (0:1) – So richtig glücklich schien mit dem Spielausgang niemand zu sein. Mit einem entschiedenen „Jein“ beantwortete Florian Schneider, der für zwei Spiele seinen Bruder Hans als Trainer der TuS-Reserve vertritt, die Frage, ob er zufrieden sei. „Es war deutlich mehr drin“, so sein Fazit zum 1:1. „Es hat zwar über weite Strecken ganz gut ausgeschaut, aber Richtung Tor hat der letzte Wille gefehlt.“

Auf der Gegenseite mochte Guido Herberth nichts davon wissen, dass der Punktgewinn für sein Team glücklich zustande gekommen sei. „Wenn wir cleverer sind, machen wir das 2:0, dann ist das Spiel entschieden. Aber wir haben uns leider für eine gute Leistung nicht belohnt.“ Die gute Leistung bestand in erster Linie darin, das Spiel des Gegners zu zerstören. „Das war unser Ziel“, räumte SG-Coach Herberth ein. „Reagieren statt agieren“ lautete die Devise.

Einen Punkt ergatterten Josef Gröbmair (li.) und die SG Ascholding/Thanning am Samstag beim 1:1-Remis beim TuS Geretsried II um Jonas Kirschner. Foto: hl © hl

Das funktionierte vor allem in der ersten Halbzeit ganz ordentlich, zumal die Gäste recht effizient im Verwerten ihre Torchancen waren: Zwar verfehlte Maximilian Rieger mit einem Kopfball (38.) knapp das Ziel. Dafür stand Thomas Kopp zwei Minuten später bei einem Konter über Tiago Lima de Gomes am langen Pfosten völlig blank und markierte die Ascholdinger 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel überwiegend in eine Richtung, ohne dass der TuS daraus hätte Kapital schlagen können. In der 70. Minute drohte der endgültige K.o., doch Marinus Poschenrieder scheiterte frei vor dem Tor gleich zweimal an TuS-Keeper Sebastian Untch. Den Ausgleich besorgte in der 75. Minute der im Angriff eingewechselte Geretsrieder Ersatztorhüter Lukas Günther, der eine weiten Flanke von der rechten Seite volley zum 1:1 ins Netz trat. In der Schlussphase rutschen sowohl Patrick Hloch (85.) wie auch Marc Thiess (88.) jeweils knapp am Siegtreffer für die Platzherren vorbei. „Wir haben Chancen in Hülle und Fülle nicht gemacht, dann bleibt nur ein Punkt“, ärgerte sich TuS II-Coach Schneider. „Wir hätten den Sieg schon verdient gehabt.“ (rst)

FSV Höhenrain - ASC Geretsried 2:3 (2:1) – Ein Sonntagsschuss in der Nachspielzeit beschert Aufsteiger ASC Geretsried seinen ersten Sieg in der Kreisklasse: Beim Stand von 2:2 führten die Gastgeber einen Abstoß am eigenen Tor in Unterzahl überhastet aus, der Ball landete bei Thomas Philp, der aus 20 Metern exakt ins Dreieck zielte. „Durch so ein Tor zu verlieren, ist bitter“, ärgerte sich FSV-Trainer Peter Hösl. „Ein 2:2 wäre okay gewesen.“

Die Gäste begannen druckvoll, doch nach zehn Minuten bekam der FSV das Spiel immer besser in den Griff und ging durch Max Feirer mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung. Kurz darauf vergab Benedikt Huber freistehend die nächste Großchance. Nach der Trinkpause zeigte sich der Aufsteiger für einen Moment etwas erfrischter und glich durch Dominik Podunavac, der einen Rückpass von Tasso Lasidis aus 16 Metern direkt nahm, zum 1:1 aus. Max Feirer brachte sein Team jedoch zeitnah mit einem perfekten Konter nach ASC-Freistoß erneut in Führung.

„Unser taktisches Konzept ist in der ersten Halbzeit nicht aufgegangen“, räumte ASC-Coach Cem Acikbas ein, etwas überrascht gewesen zu sein, von „guten Umschaltspiel“ des FSV. Nach Spielschluss sprach Acikbas seiner Elf eine „großes Kompliment für die zweite Halbzeit aus. Da haben die überhaupt kein Land mehr gesehen.“

In der Tat war der zweite Durchgang über weite Strecken ein Spiel auf ein Tor, bei dem Lasidis kurz nach Wiederbeginn nach einer Ecke zum 2:2 einschob. In der Schlussphase scheiterte Max Feirer mit Wut im Bauch an ASC-Torhüter Phil Malzacher. Der Unparteiische schickte, nachdem der zuvor hinausgestellte Sebastian Lehner gerade wieder mitmachen durfte, mit Martin Schneider einen zweiten ASC-Akteur für zehn Minuten vom Feld. Unmittelbar danach hatte Philp seinen goldenen Moment. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben, super gefightet“, so das Fazit von FSV-Trainer Hösl. (rst)