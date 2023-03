Podunavac trifft nach Einwechslung doppelt für Geretsried

TuS holt wichtigen 4:0-Sieg in Dachau

Von Rudi Stallein

Mit einem starken Auftritt haben sich die Geretsrieder Fußballer drei immens wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert: Beim ebenfalls abstiegsbedrohten ASV Dachau feierte die Elf von Daniel Dittmann einen überzeugenden 4:0-Sieg.

Dachau/Geretsried – Die Schlüsselszene der Partie ereignete sich aus Sicht des TuS-Trainers nachdem eine gute Stunde gespielt war. Und daran war er selbst nicht ganz unschuldig: In der 61. Minute wechselte Dittmann Fabijan Podunavac ein, der mit einer seiner ersten Aktionen einen Elfmeter herausholte und diesen selbst zur 2:0-Führung (64.) verwandelte. „Danach hatten wir die totale Kontrolle und haben viel Power nach vorne entwickelt“, stellte Dittmann fest.

Schon im ersten Durchgang erspielten sich die Gäste, nachdem sie sich an den Wechsel von Kunstrasen auf Rasen gewöhnt hatten, zunehmend ein Übergewicht. „Wir haben viele gute Situationen kreiert, aber sie nicht ruhig genug zu Ende gespielt“, monierte der Coach. Die größte Chance zur Führung verpasste Marko Dukic nach einer guten halben Stunde, als er nach einem langen Ball ins Zentrum an ASV-Torhüter Artem Bykanov scheiterte. Doch es schien nur eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fallen würde. Dafür mussten sich die Gäste jedoch bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit gedulden, dann wuchtete Außenverteidiger Marc Thiess den Ball nach einer Ecke von Karpouzidis mit dem Kopf zur 1:0-Pausenführung ins Netz.

Was seine Mannschaft nach Wiederbeginn aufführte, bezeichnete Dittmann als „unsere bisher beste zweite Halbzeit“. Die hätte womöglich einen anderen Verlauf nehmen können, wenn nicht TuS-Keeper Cedomir Radic in der 55. Minute großartig reagiert hätte, als Jonas Dworsky plötzlich frei vor ihm zum Abschluss kam. Wenig später holte Dachaus Verteidiger Tim Bürchner den eingewechselten Podunavac von den Beinen, womit er den endgültigen K.o. der Gastgeber einleitete. Den schönsten Treffer des Tages markierte Toni Berger: An der Seitenlinie wartete schon Lukas Kellner darauf, Bergers Platz einnehmen zu dürfen, als das Geretsrieder Kraftpaket nach einer kurzen Ecke von Podunavac an die Strafraumgrenze zog und den Ball wuchtig ins kurze obere Toreck zum 3:0 trat (73.). Den Schlusspunkt setzte Podunavac selbst mit einem Abstauber kurz vor Ende der Partie.

„Das war eine gute Leistung und ein verdienter Sieg. Den können wir jetzt genießen“, zog Daniel Dittmann ein zufriedenes Fazit, bevor die Gedanken bereits zum nächsten „Sechs-Punkte-Spiel“ schweiften: „Nächste Woche gegen Grünwald brauchen wir nochmal so eine Leistung.“

ASV Dachau - TuS Geretsried 0:4 (0:1) - Tore: 0:1 (45.+2) Thiess, 0:2 (64.) Podunavac, 0:3 (73.) Berger, 0:4 (90.) Podunavac. – Schiedsrichterin: Paulina Koch. – Zuschauer: 120.

TuS: Radic - Wiedenhofer, Thiess, Lajqi, Renger, T. Karpouzidis (61., Podunavac), Walker (82., N. Karpouzidis), Berger (74., Kellner), Hofherr, Dukic (61., Bahnmüller), Pech (76., Bauer).