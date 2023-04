Kreisklasse-Abstiegsrunde: Tölz und Höhenrain trennen sich Remis – FFG brechen nach 1:0 ein

Die Spiele vom Wochenende in der Kreisklassen-Abstiegsrunde mit Tölzer Beteiligung im Überblick.

FF Geretsried - ESV Penzberg 2:5 (1:0) – Nach den ersten 45 Minuten schien es für die Fußball-Freunde nur um die Höhe ihres Sieges zu gehen. In einer bis dahin sehr überlegen gestalteten Partie führten die Gastgeber hoch verdient mit 1:0 durch ein Tor von Selim Alas (31.). Was dessen Mannschaft dann ablieferte, dafür fand Trainer Johann Latanskij „überhaupt keine Erklärung“.

Die Gäste drehen die Partie durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten und gingen durch Tore von Bastian Schweiger (51.) und Felix Zanger (21.) mit 2:1 in Führung. „Das hat uns völlig aus dem Konzept gebracht“, erklärte Latanskij. Alles, was sein Team im ersten Durchgang an Tempo, Energie und Kampfgeist gezeigt hatte, war plötzlich dahin. „Wir waren völlig durcheinander, da war kein Aufbäumen, gar nichts“, so der FFG-Coach. „Von eins bis 14 haben alle den Kopf ausgeschaltet.“ Zwar konnte Moritz Frank in der Schlussphase noch auf 2:4 (82.) verkürzen, „aber da waren wir mit dem Spiel längst durch“, musste Latanskij eingestehen. rst

SV Eurasburg-Beuerberg - FC Rottach-Egern 2:0 (1:0) – Die Eurasburger Fußballer haben ihren dritten Sieg in 2023 gefeierte und bleiben damit in diesem Jahr ungeschlagen. Dennoch war ihr Trainer nach dem Spiel angefressen. „Die zweite Halbzeit war bodenlos, ich bin schon enttäuscht“, sagte Felix Jung unmittelbar nach dem Abpfiff. Ihm war das Resultat von 2:0 gemessen an den Spielanteilen zu dürftig. Die Gastgeber machten gleich zu Beginn mächtig Druck, David Nocker (5.) zielte übers Tor, Michael Kerschbaumer traf nur den Außenpfosten und für Simon Huber war nach einem Solo übers halbe Spielfeld FC-Torhüter Arved Weinmann Endstation. Wenig später endlich die Führung: Bela Burger schlenzte den Ball vom Strafraumeck zum 1:0 ins Netz. Danach war Leerlauf bis zur 61. Minute: Die Rottacher Abwehr bekam den Ball nicht unter Kontrolle, Julian Jäger nutzte die Konfusion und erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase glichen die Gäste zumindest nach Pfostentreffern aus. Beim Versuch, den Ball im Tor unterzubringen, stellten sie sich ansonsten genauso schusselig an, wie die Gastgeber. rst

TSV Bernbeuren - TSV Benediktbeuern 2:1 (0:0) – Einen gebrauchten Tag erwischten die Benediktbeurer im entlegenenen Bernbeuren. „Wir waren schon fokussiert im Spiel, waren aber nicht so präsent, haben es irgendwie nicht auf den Platz gekriegt“, sagt Trainer Thomas Neumeier. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich weitgehend in den Zweikämpfen. Es war ein klassisches Unentschieden-Spiel, „wer den ersten Fehler macht, würde bestraft werden“. Und es waren die Gäste, die bei einer Standardsituation nicht entschieden genug klärten, im Nachschuss fiel das 0:1 (66.). Zwar schaffte Florian Poschenrieder (86.) kurz vor Schluss nach einer schönen Kombination mit mehreren Doppelpässen noch den Ausgleich. „Aber der Schiedsrichter schien etwas gegen ein Unentschieden zu haben“, sagt Neumeier. Der Referee gab ein für den TSV-Trainer „klares Abseitstor“ der Bernbeurer wenig später und belegte Poschenrieder obendrein nach Spielschluss noch mit einer roten Karte. nic

SV Bad Tölz - FSV Höhenrain 1:1 (0:0) – Ein fußballerischer Leckerbissen war es nicht, was die rund 100 Zuschauer am Samstag am Sportplatz auf der Tölzer Flinthöhe geboten bekamen. „Ein Drecksspiel, das letzte auf der Gummiwiese, das nicht zum Anschauen war“, wettert SV-Coach Klaus Riedmüller darüber, dass man bei frühlingshaften Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz spielen musste: „Wir haben richtig schlecht gespielt.“ Geärgert über das Unentschieden hat sich auch Klaus Heller, sein Pendant auf der anderen Seite: „Da wären locker drei Punkte möglich gewesen.“

Der FSV-Coach gab zu, dass sein Team in der ersten Halbzeit „etwas Glück“ gehabt habe. Vor allem als Simon Gramüller mit seinem Torschuss nur den Pfosten anvisierte (14.). Beim Freistoß von Erdem Cakir (36.) zeigte FSV-Torhüter Leonhard Borowski eine starke Parade. Ansonsten plätscherte die Partie nur so dahin. Auch nach dem Seitenwechsel kam nicht viel mehr Leben auf. Dann fuhr Höhenrain einen Bilderbuch-Konter, den Max Feirer mit einem präzisen Flachschuss ins lange Ecke abschloss (58.). „Ein schöner Spielzug mit einem ebenso schönen Abschluss“, lobt Heller. Er befand, dass sich sein Team „zumindest auf Augenhöhe“ mit dem Favoriten bewegt habe. „Jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben.“ Es war aus FSV-Sicht tatsächlich etwas unglücklich, dass es noch zur Punkteteilung kam. Ein Freistoß wurde so abgefälscht, dass der Ball Jonas Trautwein vor die Füße fiel. Der zögerte nicht lange und drosch die Kugel aus 18 Metern zum Ausgleich ins Netz (73.). Ob der schwachen Vorstellung bekennt Riedmüller: „Letztlich müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein.“ esc