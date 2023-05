Pure Glückseligkeit beim BCF

Wolfratshauser 3:0-Heimsieg gegen Raisting

Nach einem 3:0-Erfolg über den SV Raisting hat der BCF Wolfratshausen den Klassenerhalt endgültig in der Tasche, profitierte dabei auch vom Ausrutscher eines Konkurrenten.

Wolfratshausen - Ihr 3:0 Heimerfolg über den SV Raisting war für die Fußballer des BCF Wolfratshausen an sich schon ein schier unverrückbares Fundament für den Klassenerhalt. Eine Stunde nach Schlusspfiff trudelte dann aber die endgültige Bestätigung in Farchet ein: Der SC Unterpfaffenhofen als Inhaber des Abstiegsrelegationsplatzes unterlag dem frisch gebackenen Meister FC Garmisch mit 2:4, kann somit nach Punkten nicht mehr zum BCF aufschließen. „Freut mich total, dass das Ganze jetzt durch ist“, sagte der scheidende Coach Leo Fleischer, der noch am Samstag auf seinem Smartphone den Whatsapp-Status mit einem Auszug der Tabelle und dem Wort „Klassenerhalt“ samt Piktogramm mit zwei parallel angeordneten Händen schmückte. Will meinen: Pure Glückseligkeit.

Man mochte es kaum glauben: Der BCF hat tatsächlich zu Null gespielt. Und das mit der gleichen Abwehrformation, die in der Vorwoche ein Fünfer-Packerl in Neuried kassierte. „Ich habe auf diese Spieler gesetzt“, betonte Fleischer. Exemplarisch nannte der Coach Timon Hummel, in Neuried nicht wirklich vom Glück begünstigt, für die Raistinger aber unüberwindbares Hindernis. „Er war außergewöhnlich gut“, verteilte Fleischer die Bestnote. Tormann Adrian Neumeier verhinderte hintenraus dann noch zweimal einen möglichen Schönheitsfehler.

Auf der anderen Seite waren die Weichen frühzeitig auf Erfolg gestellt. Fabio Ratte und Musti Kantar, respektive ein halbes SVR-Eigentor, sorgten nach gut einer Viertelstunde für klare Verhältnisse. Vorausgegangen waren jeweils Eckbälle getreten von Jean-Luca Dötsch, der seinen Platz im Team immer besser findet. „Standards und alles, was er mit dem Ball nach vorne macht, ist individuelle Qualität“, betont der Coach. „Und jetzt kommt er auch defensiv immer besser rein.“ Aber auch Fabio Ratte stellte unter Beweis, dass es sinnvoll war, es in der Ersten Mannschaft noch einmal zu versuchen. „Er hat das bestätigt, was er in den Partien zuvor angedeutet hatte“, so der BCF-Trainer. Dazu gehörte auch das Zeichensetzen nach wenigen Minuten gegen Andreas Heichele, was Ratte zwar eine Verwarnung einbrachte, dem Gast aber auch zeigte, was an diesem Nachmittag Sache sein würde.

Im zweiten Abschnitt sorgte dann Jona Lehr mit einem Schlenzer in die entlegene Torecke endgültig für klare Verhältnisse. Seinen neuen Whatsapp-Status hatte Fleischer da wohl schon vorbereitet. or

BCF Wolfratshausen - SV Raisting 3:0 (2:0) - Tore: 1:0 (12.) Ratte, 2:0 (18.) Multerer (ET), 3:0 (73.) Lehr. – Zuschauer: 40. BCF: Neumeier - Weilguni, Hummel (71. Bonic), Müller, Mbaraka, Rödl, Schubnell, Ratte (78. Diarra), Kantar (88. Bares), Dötsch (67. Spreiter), Lehr (84. Uguz).