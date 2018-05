Relegation im Live-Ticker: Wolfratshausen muss im Abstiegs-Krimi liefern

Spannender Kracher gegen die SG Chiemgau-Traunstein

von Oliver Rabuser

Der Wahnsinn mit Namen Relegation beginnt. Möchte der BCF Wolfratshausen Bayernligist bleiben, ist ein erfreuliches Ergebnis im Heimspiel gegen die SG Chiemgau-Traunstein (Mittwoch, 18.30 Uhr, Farchet) unerlässlich.

Das Hinspiel in Wolfratshausen steigt Mittwoch ab 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Traunstein beginnt Samstag ab 15 Uhr

Der BCF bangt um Torjäger Marian Knecht

Die anfänglichen Befürchtungen haben sich komplett bestätigt. Im Vergleich zu den Ausscheidungsrunden gegen Holzkirchen, respektive Landsberg in den vergangenen Jahren, muss der Ballclub dieses Mal mehr leisten: Er muss zwei Runden mit Hin- und Rückspiel schadlos über die Bühne bekommen, um weiter in der zweithöchsten Spielklasse des Freistaats verweilen zu dürfen. Lustig ist fraglos etwas anderes.

Zumal zwei nicht zu unterschätzende Ligakonkurrenten im Lostopf der Wolfratshauser sind. Die Elf aus dem Chiemgau bereits am heutigen Mittwoch sowie am kommenden Samstag. Sollte die Sache für die Stier-Truppe gut ausgehen, wiederholt sich das gleiche Spielchen in der Folgewoche gegen den SV Kirchanschöring. Alternativ gegen den starken Landesligisten SE Freising, er im Endspurt nur knapp dem finanzkräftigen Favoriten Ataspor München den Vortritt lassen musste.

Wirklich überraschend war die Einteilung für Mitch Rödl angesichts der regionalen Aspekte nicht. Farchets Co-Trainer verfolgte den Livestream der Auslosung – wie die meisten Kicker – von zuhause aus. Er sieht den BCF zunächst mit einer problematischen Angelegenheit konfrontiert. Traunstein sei aufgrund seiner jüngsten Erfolgsstrecke mutmaßlich der „stärkste Gegner“ im Pool gewesen. Eine Herausforderung, die Rödl gerne annimmt: „Das macht es doch nur reizvoller“, findet der 32-Jährige. Gerade nach der grenzwertigen Vorstellung im Saison-Endspurt gegen Kirchanschöring. „Es sind deutliche Worte gefallen, es war von keinem eine gute Leistung“, sagt Stiers Assistent, dem der absolute Ausreißer angesichts einer ansonsten gefälligen Rückserie vor eigenem Publikum keine allzu großen Sorgen bereitet.

Zeit für Kritik im Detail bleibt keine. Der positive Blick nach vorne ist alternativlos. „Wir wissen, dass wir es können. Darauf müssen wir wieder aufbauen.“ Wie so oft in derlei K.O-Spielen steht die Mentalität über der Individualität. „Es geht nur über die Einstellung, und die sollte in Relegationsspielen jeder haben“, stellt Rödl klar.

Erstmals müssen die Wolfratshauser in einem Abstiegskrimi zuerst auf eigenem Platz antreten. Den großen Nachteil sieht Rödl darin nicht. „Erzielen wir ein positives Ergebnis, ist das gut für das Rückspiel.“ An einen echten Heimvorteil, in Form massiver Unterstützung von den Rängen glaubt der Routinier indes weniger. „Prinzipiell hat der BCF Wolfratshausen nicht den besten Ruf, das sollte uns Spieler aber nicht großartig beschäftigen.“ An der Reputation könne man in naher Zukunft arbeiten, aktuell zählt nur der Klassenerhalt. „Mehr Zuschauer als sonst wären dennoch schön“, schiebt Rödl nach.

Bleibt noch das Bangen um den Torjäger. Reicht es für Marian Knecht? Ja, glaubt Rödl. Die Indizien bei der Behandlung am Pfingstmontag hätten für einen Einsatz gesprochen. Abschließende Gewissheit wird erst der Härtetest beim Aufwärmen bringen.

BCF Wolfratshausen

Heep, Culjak, Hummel, Spehar, Skoro, Shalaj, Rödl, Potenza, Lehr, Hauk, Knecht – Klinkmüller, Gobitaka, Reitl, Kantar, Onyemaeke, Puta, Cakir.

Schiedsrichter: Thomas Berg (TSV Landshut-Auloh)