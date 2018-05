Relegation: Der zweite Höllenritt für Wolfratshausen

Schicksalsspiele stehen an

von Christoph Seidl schließen

Marian Knecht weiß, wie sich Enttäuschung anfühlt. Es ist eine Leere, die über einen hereinbricht. Der Stürmer wollte sich vor einem Jahr beim TSV Jetzendorf mit dem Aufstieg verabschieden. Doch die Mannschaft scheiterte gegen den TSV Neuried.

Knecht ging zum BCF Wolfratshausen. Und traf dort auf Leidensgenossen. Das Team von Marco Stier musste ebenfalls den Höllenritt Relegation überstehen. Doch im Vergleich zu Knecht packte Stier mit seiner Mannschaft das Wunder.

Jetzt kämpfen beide für dasselbe Ziel. Stier und Knecht verbleiben maximal vier Spiele, um das Kapitel BCF erfolgreich abzuschließen. Trainer Stier zieht es nach Hamburg, Knecht hat sich mit 25 Toren in 31 Spielen für höhere Aufgaben empfohlen. Er wechselt in die Regionalliga zum FC Pipinsried. Dass der Abstiegskampf in die Verlängerung geht, versteht Knecht bis heute nicht: „Wir hatten den stärksten Angriff der Liga und spielen gegen den Abstieg. Das kann eigentlich nicht sein“, sagt Knecht, der zusammen mit Ex-Profi Angelo Hauk 39 Mal getroffen hat. Schuldzuweisungen gibt es nicht. Stattdessen will Knecht im Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein noch einmal alles raushauen. „Wir sind als Mannschaft zusammen gewachsen. Wir hatten viel Pech. Aber Jammern hilft nichts. Wir müssen da jetzt durch“, sagt Knecht. Der Stürmer ist überzeugt, dass der BCF Wolfratshausen die Klasse hält: „Der Verein gehört in die Bayernliga. Keiner will in seinem Lebenslauf einen Abstieg stehen haben.“

Auch die Aufstiegsrelegation der Bezirksligisten liefert Dramatik pur. Trainer Andreas Koch könnte mit dem FC Anadolu eines der besten Jahre seiner Trainerkarriere krönen. Mit einer Serie von fünf Siegen und einem Unentschieden überholte Anadolu noch den SV Aubing. In der Relegation trifft Koch auf Jacky Muriqi und den FC Moosinning: „Wir kennen uns seit 25 Jahren, haben zusammen Fußball gespielt. Ich habe Respekt vor Jacky. Aber keine Angst vor seiner Mannschaft.“