FF Geretsried: Revanche-Gelüste am Krötenteich

Von: Rudi Stallein

Zurück im Team der Fußball-Freunde ist Innenverteidiger Zeljko Csikos (Mi.), während bei den Gästen aus Ascholding der Einsatz von Christian Lasch fraglich ist. © Rudi Stallein

In einer vorgezogenen Partie des elften Spieltags empfangen die FF Geretsried die SG Ascholding/Thanning, gegen die man erst vor zwei Wochen im Hinspiel eine 0:3-Niederlage einstecken musste.

Geretsried – Dafür wollen sich die Gastgeber revanchieren. Und Christos Georgiadis zeigt sich zuversichtlich. „Der Kader schaut dieses Mal anders aus“, weist der FFG-Coach darauf hin, dass seine Truppe im Hinspiel arg ersatzgeschwächt antrat.

Für die Partie an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) kann Georgiadis in Dominik Zelt, Zeljko Csikos und Markus Rappel drei zuletzt fehlende Stammkräfte wieder aufbieten.

Zudem hofft er, dass sich eine interne Aussprache zum bisherigen, aus Trainersicht eher unbefriedigenden Saisonverlauf, auf den einen oder anderen Aktiven motivierend auswirkt. „Wenn wir komplett sind und jeder mit dem nötigen Willen dabei ist, könnten wir jeden in der Liga schlagen – vielleicht hat das Gespräch noch mal was gebracht“, hofft Georgiadis.

Während die FFG auf Revanche für die Hinspiel-Niederlage sinnen, steht bei den Gästen Wiedergutmachung für die herbe 2:6-Klatsche gegen den TuS Geretsried II am Wochenende an. „Wir müssen komplett anders auftreten, wenn wir bei den FF bestehen wollen“, betont SG-Trainer Guido Herberth. Allerdings seien diesmal „die Vorzeichen umgekehrt“. Soll heißen: Die Personalprobleme, die die FFG im Hinspiel hatten, treffen nun seine Spielgemeinschaft. So müsse er auf Kilian Ketterl (Urlaub), Josef Gröbmair (krank), Thomas Paciaroni (Verdacht auf Meniskuseinriss) und Peter Poschenrieder (Arbeit) verzichten. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Georg Feger und Christian Lasch. „Wir werden trotzdem ein konkurrenzfähiges Team stellen – und es Geretsried sicher schwer machen, sich zu revanchieren“, versichert Herberth. (rst)