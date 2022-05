Sebastian Rosina wechselt in die Regionalliga: „Ich will das Maximum herausholen“

Zwei Ligen höher wird Sebastian Rosina (li.) künftig Fußball spielen: Der Verteidiger wechselt vom TuS Geretsried zum Regionalligisten SV Heimstetten. Foto: rsst © rsst

Die Meldung kam überraschend: Sebastian Rosina (24) wechselt vom Landesligisten TuS Geretsried zum Regionalligisten SV Heimstetten. „Der Abschied fällt mir alles andere als leicht“, sagt der vielseitige Defensivspezialist.

Geretsried – „Aber ich will den nächsten Schritt wagen und ich möchte sportlich für mich das Maximum herausholen.“ Deshalb habe er sich beim Klub von Cheftrainer Christoph Schmitt vorgestellt – und sich nach zwei Probetrainings und reiflicher Überlegung nun zum Wechsel entschieden.

Dass er gerade jetzt „eine neue Herausforderung“ gesucht habe, begründet Rosina auch mit seiner beruflichen Situation. Der 24-jährige, der als Teenager vier Jahre beim TSV 1860 München in den U12- bis U15-Mannschaften spielte, ehe er zum TuS zurückkehrte, studiert Sportmanagement neben seinem Job beim Geretsrieder Merchandising-Unternehmen Furevo. „Jetzt kann ich den Aufwand zeitlich noch betreiben“, so Rosina. „Und ich traue mir zu, mich im Heimstetten durchzusetzen.“

„Reißt sein Wechsel ein großes Loch“

Dieser Meinung ist auch Martin Grelics. „Ich traue ihm das zu, auch wenn es in der Regionalliga nochmal eine andere Konkurrenz in der Mannschaft ist“, sagt der TuS-Coach. „Für uns reißt sein Wechsel menschlich wie sportlich natürlich ein großes Loch.“ Um zumindest die sportliche Lücke bestmöglich zu schließen, schaue man sich deshalb nach einer geeigneten Ergänzung für die Abwehr um. „Aber es wird schwierig, ihn adäquat zu ersetzen“, sagt TuS-Abteilungsleiter Ibro Filan. „Es ist immer wieder schade, wenn ein Leistungsträger geht. Aber er hat sich immer vorbildlich verhalten und uns auch früh über sein Interesse an Heimstetten informiert.“

Rosina selbst gibt sich bescheiden, wenn man ihn nach seinen Zielen in Heimstetten fragt: „Ich will so viel wie möglich lernen, mich weiterentwickeln – und so viel Einsatzzeit wie möglich bekommen.“