TuS Geretsried: Rückendeckung für Dittmann - Abteilungsleiter Filan zählt Spieler an

Von: Rudi Stallein

Zum Haare raufen: Seine Vorgaben werden auf dem Platz nicht immer umgesetzt, „weil jeder alles besser weiß“, moniert TuS-Fußballchef Ibro Filan, der sich demonstrativ vor seinen Trainer Daniel Dittmann (li.) stellt. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Beim TuS Geretsried läuten die Alarmglocken. Trainer Daniel Dittmann sitzt fest im Sattel. Abteilungsleiter Filan übt scharfe Kritik an den Spielern.

Geretsried – Dieses Mal sollte alles besser werden. Tabellenkeller? Geschichte. Nach dem sportlichen Aufschwung in der Rückrunde der vorigen Saison sollten die Achterbahnfahrten früherer Spielzeiten für die Fußballer des TuS Geretsried der Vergangenheit angehören. Diese Vorstellung ist 14 Spieltage und einen Trainerwechsel später nur noch Wunschdenken: Seit der 1:3-Pleite gegen Wasserburg ist der Landesligist exakt da angekommen, wo er im Herbst 2021 stand: Mit 13 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Fünf Niederlagen in Folge sorgen für Ratlosigkeit in der Chefetage. Der Geretsrieder Abteilungsleiter Ibro Filan prangert mangelnde Fitness an und stellt die Qualitätsfrage. Nur eine Frage klammert er aus: die nach dem Coach. „Der Trainer steht nicht zur Disposition, daran gibt es nichts zu rütteln“, stellt sich Filan demonstrativ vor seinen jungen Übungsleiter Daniel Dittmann.

„Der Trainer redet sich in der Halbzeit die Zunge wund, aber auf dem Platz weiß es dann jeder besser.“

Der 22-jährige war erst vor fünf Wochen zum Cheftrainer befördert worden. „Es wiederholt sich jede Woche: Wir nutzen beste Chancen nicht und kassieren unnötige Gegentore, weil Spieler auf mehreren Positionen nicht das richtige machen“, kritisiert Filan taktisches Fehlverhalten, das aber nicht daher rühre, dass sie falsch instruiert worden seien. „Der Trainer redet sich in der Halbzeit die Zunge wund, aber auf dem Platz weiß es dann jeder besser.“

Als eine der Hauptursachen hat Filan konditionelle Schwächen ausgemacht. „Viele Spieler sind nicht fit.“ Die Ursache dafür legte Dittmann nach dem verlorenen Spiel am Samstag offen: „Die Trainingsbeteiligung liegt bei 50 bis 60 Prozent. Die Spieler müssen wissen, dass dies das Hauptmanko ist“, und einen Rattenschwanz nach sich zieht, wie Sebastian Schrills bestätigt: „Durch den fehlenden Konkurrenzkampf geht auch Qualität verloren.“ Dazu die mangelhafte Fitness bei einigen Spielern – so erklärt sich, warum die Mannschaft in den jüngsten Spielen längere Phasen mit größeren Konzentrationsschwächen zeigte. „Diese 15 bis 20 Minuten kosten dich das ganze Spiel“, ärgert sich Schrills.

Kader des TuS Geretsried: Filan kündigt harte Welle in der Winterpause an

Filan moniert, gegen Wasserburg habe es „oft auch spielerisch nicht gereicht. Dann muss man sich bei dem einen oder anderen auch die Qualitätsfrage stellen.“ Deshalb wolle man sich die Situation bis zum Winter anschauen. „Die, die nicht mitziehen, sind vielleicht im Frühjahr nicht mehr dabei“, kündigt der Abteilungsleiter einmal mehr eine harte Welle an. „Fußball hat zwar für viele nicht mehr den ganz großen Stellenwert. Aber dann muss man eben kleinere Semmeln backen, in der zweiten Mannschaft spielen, oder den Verein wechseln.“

„Wir sitzen alle mit im Boot“, zitiert Schrills eine Aussage seines Co-Kapitäns Taso Karpouzidis nach dem Wasserburg-Spiel. „Wir müssen so schnell es geht so viele Punkte wie möglich holen. Und das schaffen wir nur, wenn wir als Mannschaft auftreten“, nimmt Schrills seine Mitspieler vor dem „unfassbar wichtigen Spiel in Pullach“ in die Pflicht. Am Trainer zweifele auch er nicht. „Normalerweise rollt immer zuerst der oberste Kopf, aber ich kann sagen, dass der Trainer beim Team und dem Vorstand das Vertrauen genießt, dass er weiter anschieben kann.“ (RUDI STALLEIN)