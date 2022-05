„Schön war’s“ - TuS siegt dank Viererpack von Podunavac

Landesliga Südwest: Geretsrieder 5:2-Erfolg gegen Neuburg

Von Rudi Stallein schließen

Auch nach dem Klassenerhalt haben sich die Fußballer des TuS Geretsried keine Blöße gegeben und den abstiegsbedrohten VfR Neuburg mit 5:2 (2:1) verdient besiegt. Trainer Martin Grelics genügten zwei Worte, um die Partie zusammenzufassen: „Schön war’s.“

Geretsried - Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die früh in Führung gingen: Fabijan Podunavac schlenzte in der neunten Minute den Ball vom Strafraumeck mit links ins Kreuzeck. Aufatmen wenig später, als Neuburgs Semih Coklar das Spielgerät aus fünf Metern volley weit übers Geretsrieder Tor trat. Eine halbe Stunde war gespielt, als Srdan Ivkovic auf der rechten Außenbahn in den Strafraum dribbelte, den Ball scharf nach innen passte, wo Sebastian Schrills am langen Pfosten völlig allein gelassen keine Mühe hatte, die Kugel zum 2:0 zu versenken. Ivkovic vergab die Chance auf 3:0 davonzuziehen, als er VfR-Torhüter Dominik Jozinovic in die Beine schoss (36.) und Podunavac den Abpraller in den sonnigen Himmel über dem Isarau-Stadion trat, bevor Schrills ebenfalls an Jocinovic scheiterte. Als Robin Renger kurz vor der Pause im Neuburger Strafraum zu Fall kam und die gesamte Geretsrieder Equipe ihre Energie darauf verwendete, sich über einen nicht gegebenen Elfmeter zu echauffieren, nutzten die Gäste dies zum 1:2-Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel gönnten sich die Gastgeber zehn Minuten Auszeit. Gleich nach Wiederbeginn klärte der zurückgeeilte Schrills einen Ball für seinen geschlagenen Torhüter noch auf der Linie. Wenig später platzierte Sebastian Habermeyer den Ball beim Freistoß flach zentimetergenau ins TuS-Gehäuse – 2:2. „Das kann passieren, dass der Gegner durch solche Aktionen nochmal zurückkommt“, konstatierte Grelics. „Aber wir haben das Spiel dann gottseidank schnell wieder unter Kontrolle gekriegt.“ Das war in erster Linie Podunavac zu verdanken, der mit einem Hattrick innerhalb von sieben Minuten die Partie entschied. In der 60. Minute fiel ihm der Ball vor die Füße, nachdem ein Schuss von Ivkovic geblockt worden war.

Das 4:2 (65.) resultierte aus einer schönen Einzelaktion an der Strafraumgrenze und beim 5:2 (67.) hatte der eingewechselte Jonas Kirschner den Ball perfekt in den Lauf serviert. Coklar vergab die Chance, zu verkürzen und ein Freistoß von Habermeyer bereitete TuS-Keeper Lukas Günther keine Mühe. Danach hatte Neuburg nichts mehr zuzusetzen. „Es hat viel Freude gemacht“, stellte Martin Grelics zufrieden fest. „Jetzt freue ich mich auf eine schöne Abschlussfeier, die haben wir uns verdient.“

TuS Geretsried - VfR Neuburg 5:2 (2:1) - Tore: 1:0 (9.) Podunavac, 2:0 (30.) Schrills, 2:1 (45.) Coklar, 2:2 (53.) Habermeyer, 3:2, 4:2, 5:2 (60., 65., 67.) Podunavac. – Schiedsrichter: Alexander Stadler (München). – Zuschauer: 100.

TuS: Günther - Rosina, Buchmair, Buchner, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Schrills (51., Kirschner), Walker, (51., Pech), Ivkovic (78., Ramaj), Podunavac.