BCF feiert Schützenfest - aber mit ungewohntem Personal

Von: Oliver Rabuser

Vorteil BCF: Sebastian Schnabel (re.) und seine Wolfratshausen nutzten die Umschaltmomente bei Balleroberung gegen Kosova München sofort. © HAns Lippert

Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Kosova verabschiedete der BCF Wolfratshausen seinen Coach Mitch Rödl. Überraschenderweise erzielte Torhüter Armin Herbert als „Aushilfsstürmer“ gleich zwei Tore.

Wolfratshausen – Nach zwei wilden Wochen, mit dem verlorenen Anschluss an die Aufstiegsränge, einer viel diskutierten Spielabsage und immer weniger einsatzfähigem Personal, passte zumindest der Abschluss. So gab es mit Mitch Rödl und Jona Lehr als Spielertrainerduo für den BCF Wolfratshausen eine Überraschung in Form eines 7:2-Schützenfestes gegen den FC Kosova München.

Weit emotionaler als die Partie selbst war das interne Beisammensein hinterher, einschließlich der zugehörigen Zeremonien. Es gab Geschenke für die beiden scheidenden Coaches, alle Betreuer, aber auch jene Spieler, die den Klub verlassen werden. Neben Peter Schubnell, der zu seinen badischen Wurzeln zurückkehrt, steht inzwischen auch Matja Milic als Abgang fest. Dem Vernehmen nach wegen eines Wechsels zum VfR Garching. Noch unklar ist die Zukunft zweier weiterer Kicker. Emre Uguz liebäugelt mit einer Rückkehr nach Taufkirchen, weil ihm der zeitliche Aufwand zu schaffen macht. Bei Matja Bonic sind es – nach starken Leistungen wenig überraschend – Angebote anderer Vereine, die zu Überlegungen anregen. „Wir hoffen aber, dass er bleibt“, sagt Rödl.

Das vorausgegangene Fußballspiel geriet derweil schnell zur Nebensache. Zumindest von der Spannung her, die sich nach fünf BCF-Treffern im ersten Abschnitt nicht großartig entfalten konnte. „Mehr Freundschaftsspiel als letzte Ernsthaftigkeit“, räumt Rödl ein. Gleichwohl kamen aus Sicht der Farcheter die humoresken Noten nicht zu kurz. So lieferte mit Musti Kantar ein gelernter Feldspieler als Torwart eine überaus gefällige Leistung ab. „Er hat brutal gut gehalten“, urteilt Rödl mit Blick auf eine fantastische Rettungstat auf der Torlinie. Adrian Neumeier noch einmal trotz Verletzung ins Tor zu stellen, kam nicht in Frage. Doch auch die umgekehrte Variante funktionierte in Perfektion: Armin Herbert, an der Hand beeinträchtigter Torhüter, schlüpfte in die Rolle des Angreifers und überzeugte mit einem Doppelpack zum Auftakt.

„Ich hatte keine Spieler. Da hab‘ ich ihn vorne reingestellt, und er macht tatsächlich zwei Buden“, musste Rödl gleich selbst lachen. Die Wolfratshauser setzten ob des dezimierten Kadern einmal mehr auf eine massive Tiefenstaffelung, um dann bei Balleroberung sofort die Umschaltmomente zu suchen. „Da hatten wir mit Basti Schnabel und Manu Spreiter unsere Vorteile“, hält der Coach fest. Kayra Arikan lieferte zum Gelingen mit einem Heber von der Mittellinie über den zu weit aus seinem Kasten gerückten Gästekeeper den pittoresken Höhepunkt.

BCF Wolfratshausen - FC Kosova München 7:2 (5:0) - Tore: 1:0/2:0 (3./16.) Herbert, 3:0/4:0 (22./27.) Schnabel, 5:0 (34.) Arikan, 6:0/7:0 (59./66.) Hölting, 7:1 (75.) Beric, 7:2 (90.) Ademi, – Schiedsrichter: Valentin Burger (TSV Otterfing), – Zuschauer: 50.