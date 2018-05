Schwere Verluste für den TuS Geretsried

Erste Abgänge sind offiziell

von Eduard Hien (gos) schließen

Gleich vier Stammspieler werden Fußball-Landesligist TuS Geretsried in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Michael Bachhuber und Marinus Poschenrieder wechseln gleich zwei Akteure zum Ligakonkurrenten FC Deisenhofen, augenblicklicher Dritter der Staffel Südost.

Geretsried– Vor allem mit Bachhuber verliert die Beham-Elf einen überragenden Spieler für das offensive Mittelfeld. Der Bad Heilbrunner gehört seit der C-Jugend dem Verein an, wurde vor drei Jahren auf Anhieb Stammspieler und kam in 96 Landesliga-Partien auf 25 Tore. „Da ich jetzt in Unterföhring wohne und im nächsten Jahr mein Examen ansteht, habe ich den Wechsel in Betracht gezogen. Die Fahrzeit beträgt jetzt eine halbe Stunde. Deisenhofen hat sich um mich bemüht, zumal mein Bruder Martin früher bereits dort gespielt hat. Die neun Jahre beim TuS waren jedenfalls eine super schöne Zeit. Ich bin bei meinem Jugendverein zum Erwachsenen gereift“, erklärte der 21-Jährige.

Einfach etwas Neues ausprobieren will auch Marinus Poschenrieder. „Der Entschluss ist in der Winterpause nach dem Trainingslager gereift und Ende März stand meine Entscheidung fest“, erklärt der 23-Jährige, einer der besten Innenverteidiger der Liga. In seinen fünf Spielzeiten in der Ersten Mannschaft kam Poschenrieder zu 90 Einsätzen und erzielte dabei elf Treffer.

Mit Benedikt Buchner verlässt ein weiterer zuverlässiger Abwehrcrack den Klub. Der Höhenrainer wechselt zum Bezirksligisten 1. FC Penzberg. „Es war eine superperfekte Zeit beim TuS und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt seit zehn Jahren, also seit der D-Jugend im Verein und kenne alles. Jetzt will ich einfach einmal etwas Neues ausprobieren“, so der 23-Jährige, der heuer wegen einer Schleimbeutelentzündung längerfristig ausfiel. In zwei Bezirks- und drei Landesligaspielzeiten kam Buchner 86 Mal zum Einsatz.

In der Bayernliga wird künftig Markus Baki auflaufen. Der 24-Jährige, vormals beim Regionalligisten VfR Garching, wechselt zum SV Türkgücü Ataspor München. Der Klub hat sich am Samstag mit dem 3:1-Erfolg vor 1200 Zuschauern in Freising die Meisterschaft in der Landesliga Südost gesichert. „Die Vorstandschaft hatte von Markus die mündliche Zusage, dass er bleiben würde. Telefonisch hat er mir dann mitgeteilt, dass er den Verein verlässt“, berichtet TuS-Abteilungsleiter Ibro Filan, dem allerdings noch keine Passanforderungen der genannten Vereine vorliegen.

Der 36-Jährige bedauert die Abgänge. „Es tut natürlich ein bisschen weh, im Nachwuchs ausgebildete und gestandene Stammspieler ziehen zu lassen. Aber alle sind bei uns jederzeit herzlich willkommen, wenn sie zurückkommen möchten“, so Filan. Schweren Herzens lässt auch Florian Beham seine Schützlinge ziehen, von denen er einige schon im Nachwuchsbereich unter seinen Fittichen hatte. „Schade, dass so gestandene und gut ausgebildete Spieler gehen. Aber ich denke, dass alle wissen, wo ihre fußballerische Heimat ist und sie irgendwann den Weg zurückfinden“, meint der TuS-Trainer.

Nach Angaben von Ibro Filan ist die Verpflichtung von drei Neuzugängen bereits weit fortgeschritten. Es fehlen letzte Gespräche mit den abgebenden Vereinen.