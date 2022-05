Sebastian Schönacher vom SV Münsing: „Eine Relegation gegen Waldram, das wäre heiß“

Teilen

„Eine Relegation gegen die DJK Waldram, das wäre heiß“: Sebastian Schönacher (Mi.) möchte mit dem SV Münsing unbedingt in die Kreisliga aufsteigen – am liebsten direkt, aber notfalls auch über die Relegation. © rudi stallein

Die Fußballer des SV Münsing-Ammerland, vor drei Spielzeiten erst in die Kreisklasse zurückgekehrt, sind auf dem Sprung in die Kreisliga.

Münsing – Davon konnte man nicht unbedingt ausgehen, als die Mannschaft nach der zerfahrenen Corona-Saison 2019/2021 mit ihrem neuen Trainer Ralf Zahn den Spielbetrieb wieder aufnahm. Doch der bis dato sehr gute Saisonverlauf hat den Ehrgeiz der jungen Truppe geweckt.

Daran ändert auch nichts, dass im Spitzenspiel der Kreisklasse 3 gegen Tabellenführer WSV Unterammergau „nur“ ein torloses Remis heraussprang. „Wir wollen aufsteigen – und zwar möglichst direkt“, sagt Sebastian Schönacher (24), der mit seinen bisher 14 Toren und sechs Vorlagen maßgeblich am Erfolg der Münsinger Kicker beteiligt ist. Unser Mitarbeiter Rudi Stallein unterhielt sich mit dem Verwaltungsangestellten nach dem 0:0 gegen Unterammergau.

Herr Schönacher, ein 0:0 gegen den Tabellenführer– ist das nun ein respektables Ergebnis oder sind Sie eher enttäuscht?

Ich würde sagen, es ist ein verdientes Unentschieden. Es hätte zu beiden Seiten kippen können. Wenn Unterammergau am Schluss seine Chancen genutzt hätte, hätten sie gewinnen können. Wenn wir einen Elfer bekommen, der berechtigt gewesen wäre, sind wir vielleicht der glückliche Sieger. Mit dem Ergebnis kann man leben.

Woran hat’s gelegen, dass es für Münsing nicht zu mehr gereicht hat?

Es ist heute personell für uns etwas unglücklich gelaufen. Paul Müller-Menrad ist kurzfristig mit hohem Fieber ausgefallen, Julian Hauptmann (von Beruf Flugbegleiter, Anm. d. Red.) hatte einen verspäteten Flug und konnte nicht rechtzeitig da sein. Und Luis Hirn war auf einem lange geplanten Kurzurlaub. Dafür haben wir dann doch ganz gut dagegengehalten, finde ich. Aber in so einem Spiel entscheidet sich nicht die Meisterschaft, unsere Punkte müssen wir gegen andere holen. Es stehen ja noch drei Begegnungen aus.

Und dann sind Sie selbst auch noch ausgefallen. Wie geht’s Ihnen nach dem Knockout?

Ich hatte eine Weile Nasenbluten. Und ich sehe auf einem Auge nur verschwommen (WSV-Torhüter Marco Diroma hatte Schönacher den Ball beim Abschlag aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen, Anm. d. Red.). Aber ich glaube, dass das morgen wieder besser ist. Nur weiterspielen ging leider nicht.

Dass diese Saison so gut läuft für den SVM war nicht vorherzusehen. Woran liegt’s?

Es liegt vor allem daran, dass wir einen guten Teamspirit haben. Wir haben hier was aufgebaut. Vor vier Jahren sind wir mit ein paar Spielern von der JFG Wolfratshausen nach Münsing gekommen, wo ich vorher schon in der Jugend gespielt hatte. Das hat sich gut entwickelt. Und mit Ralf Zahn haben wir einen Trainer, der auf uns setzt und einen super Job auch neben dem Platz für den Verein macht. Insgesamt haben wir ein super Teamgefüge.

Was ist anders als noch während der Corona-Saison. Da lag Münsing nur im Mittelfeld der Tabelle ...

Die Altersstruktur passt jetzt. Früher wurde mehr auf Ältere gesetzt. Und zu der Zeit musste Simon Schmid uns tragen mit seinen Toren. Jetzt ist es auf mehr Schultern verteilt. Und wie schon gesagt: Der Trainer setzt auf uns, er gibt uns Selbstvertrauen. Es ist die erste Saison, in der wir das Vertrauen bekommen. Das klappt ganz gut, wie man ja an Hans Zachenbacher und mir sieht (zusammen haben die zwei 30 der bisherigen 42 Münsinger Tore erzielt, Anm. d. Red.).

Hand aufs Herz: Sind Sie selbst verwundert, dass die Mannschaft diese Saison schon so weit vorne steht?

Nein! Weil in dieser Liga alle Mannschaften schlagbar sind – und wir auch einige Spieler haben, die ganz gut kicken können (lacht). Dass wir vorne mitspielen können würden, also unter den ersten Fünf, war definitiv möglich. Dass es jetzt Platz zwei ist oder am Ende vielleicht noch besser, das hätte ich am Anfang vielleicht nicht gedacht. Aber jetzt ist es so eine Welle, die trägt einen.

Trauen Sie Ihrer Mannschaft die Kreisliga zu?

Ja! Man lernt ja dazu, und man wächst mit der Aufgabe. Und wir wollen immer noch direkt hoch – aber da müssen wir jetzt auf Patzer von Unterammergau hoffen.

Sollten Sie dennoch in die Aufstiegsrelegation müssen – welcher Klub wäre dann ihr Wunschgegner?

Persönlich habe ich eigentlich gar keinen Wunsch. Aber eine Relegation gegen die DJK Waldram, das wäre heiß. Eine bessere Geschichte könnte man nicht schreiben. Wir haben in Waldram viele Bekannte – da spielen ja auch einige, die wir noch von der JFG kennen. Und dann unser Trainer mit seiner Waldramer Vergangenheit. Besser könnte es sich wahrscheinlich kein Filmregisseur ausdenken.