Selbstbewusste Geretsrieder nach dem ersten Saisonsieg

Von: Rudi Stallein

Teilen

Ist der Knoten jetzt geplatzt? Die Geretsrieder um (v.li.) Christian Wiedenhofer, Robin Renger, Srdan Ivkovic und Fabio Pech wollen nach dem Heimsieg gegen Unterföhring auch am heutigen Freitag in Traunstein punkten. © hans lippert

Die Erleichterung war groß bei den Fußballern des TuS Geretsried nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den FC Unterföhring. Aus dem lang ersehnten ersten Saisonsieg übersteigerte Erwartungen für die nächsten Wochen abzuleiten hält Daniel Dittmann jedoch für unangebracht.

„Wir haben ein Spiel gewonnen, mehr nicht“, relativiert der Coach. Deshalb habe sich an der Einstellung nichts geändert. Was vermuten lässt, dass er seinem Team am heutigen Freitag im Landesliga-Match beim SB Chiemgau Traunstein (19 Uhr) dieselbe Marschrichtung mitgibt, wie zuletzt: „Einfach mutig Fußball spielen.“

Die Vorzeichen scheinen günstig, dass mit dem zusätzlichen Push, den so ein Heimerfolg naturgemäß mit sich bringt, sogar der erste Sieg gegen den Sportbund in einem Pflichtspiel gelingen könnte. Von den letzten sechs Begegnungen endete eine mit einem 2:2-Remis, fünf Mal gingen die kompletten Punkte an die Chiemgauer, die jedes Mal ein Tor mehr erzielten als die Geretsrieder. Auch weil beide Clubs in der Tabelle heuer noch nah beieinander legen, darf man sich erneut auf ein enges Match einstellen. Die Gastgeber, die vorige Saison in der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga an Türkspor Augsburg gescheitert waren, bleiben heuer bislang mit nur einem Sieg aus sechs Partien hinter den Erwartungen zurück.

Für ihn habe die Vergangenheit jedoch „keine Relevanz“, versichert Dittmann. Er verspreche sich mehr davon, „Traunstein zu beobachten, wie sie jetzt spielen“. Dabei habe er den Eindruck gewonnen, dass der SB „qualitativ individuell besser aufgestellt ist als in der vorigen Saison“. Zwar verlor der derzeitge Tabellen-13. mit Julian Höllen (17 Tore) und Kenan Smajlovic (13) seine besten Torjäger, sorgte durch die Verpflichtungen von Sascha Marinkovic (aus Österreichs dritter Liga), Maximilian Neumüller (von Bayernligist SV Kirchanschöring) und Linor Shabani (von Türkgücu München) aber für adäquaten Ersatz.

Beim TuS lichten sich derweil allmählich das Lazarett und das Urlauberkontingent. Zwar fällt Lukas Kellner wegen einer Muskelverletzung laut Dittmann noch circa eine Woche aus; dafür ist Adrian Hofherr wieder ins Training eingestiegen, ebenso wie die Urlaubsrückkehrer Leonard Lajqi und Niko Karpouzidis. Für alle drei komme die Partie in Traunstein jedoch noch zu früh, erklärt der Trainer. Komplett verzichten muss er künftig auf die Dienste von Nachwuchstalent Elias Knott, der sich kurzfristig dem FC Penzberg angeschlossen hat (siehe Bericht unten).

Somit bekommt in Traunstein derselbe Kader wie vorige Woche Gelegenheit, zu beweisen, dass der Erfolg gegen Unterföhring keine Eintagsfliege war. „Wir müssen eine große Kompaktheit an den Tag legen und dürfen ihnen nur wenig Raum lassen“, sieht Dittmann als das passende Rezept, um sich im Jakob-Schaubmaier-Sportpark zu behaupten. Ein Blick auf die Tabelle und die Ergebnisse der letzten Wochen „spielt dabei zumindest für uns definitiv keine Rolle“.

TuS Geretsried: Radic, Untch - Kellner, Maison, Nomanovic, Fister, Wiedenhofer, Kirschner, Renger, Prepeluh, Pech, Podunavac, Ivkovic, Idrizovic, Walter, Schrills, Dukic.

Bus für die Fans: Der TuS setzt für Fans, die ihre Mannschaft zum Spiel in Traunstein begleiten wollen, wieder einen Bus ein. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Isarau-Stadion, Abfahrt erfolgt um 15 Uhr.