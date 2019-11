Quizrunde gegen den Frust

Ein lustiger Abend motiviert SFE fürs Heimspiel gegen Miesbach

Egling–Neues Spiel, neues Glück: Ein Versuch bleibt den Sportfreunden Egling-Straßlach noch, um in der Hinrunde doch noch einen Sieg zu feiern. Und die Hoffnung, den Abstand auf die Relegationsplätze vor dem Winter noch ein gutes Stück zu verringern, lassen sie sich beim Sonntagsheimspiel (14.15 Uhr, in Egling) gegen den Tabellenletzten SV Miesbach nicht nehmen. „Es wird sehr schwer“, sagt Trainer Herbert Mühr, „aber wir wollen natürlich in den letzten zwei Spielen noch punkten.“

Die Stimmung hochzuhalten, wird allerdings mit jedem neuen Misserfolg ein klein wenig schwieriger. „Den Blick auf die Tabelle sollten wir uns im Augenblick schenken“, betont der Coach. „Das ist sicher keine Motivation für den Wettkampf.“ Aber diesbezüglich gehen den Sportfreunden die Ideen nicht aus. So war nach dem Abschlusstraining am Donnerstag kurzerhand eine Teambuilding-Maßnahme der besonderen Art angesetzt. Bei Pizza und Bier gab Callum Hatsell, der gegen Miesbach verletzt zuschauen muss, den Quizmaster und sorgte laut seinem Trainer mit einem kniffligen Ratespiel für einen „super lustigen Abend“.

„Wir lassen uns schon was einfallen, damit uns bis zum Winter die Motivation nicht abhandenkommt“, stellt Mühr klar. Deshalb habe man den Charakter der zwei verbleibenden Partien kurzerhand umgewandelt. Statt auf Punkte zu schielen, werde man die Begegnungen „angehen, wie Pokalspiele“, beschreibt der Trainer die Bemühungen, noch mal alle Energie zu mobilisieren.

An Engagement wird es also vermutlich auch gegen den SV Miesbach, den der SF-Coach als „dicken Brocken, knackig und sehr lauffreudig“ einstuft, nicht fehlen. Und womöglich liegt der psychologische Vorteil dieses Mal tatsächlich aufseiten der Gastgeber. „Für Miesbach wird es das schwierigste Spiel der Saison“, vermutet Mühr. „Die werden nicht als erste gegen uns verlieren wollen.“ Und womöglich dürfen die Sportfreunde nach 90 Minuten endlich feiern, dass sie nicht wieder einmal nur „nah dran“ waren am ersten Dreier der Saison.

SF Egling-Straßlach

Fährmann – M. Beierbeck, Schneider, Gaigl, Gämmerler, Steidle, T. Beierbeck, Sedlaczek, Ettenberger, Häußler, Artinger (?), F. Dissinger, M. Dissinger, Schwarz, Maier.