Egling will Spitzenposition gegen Wörnsmühl verteidigen

In bestechender Form ist seit Wochen Eglings Defensivspezialist Callum Hatsell (re.).

SF-Trainer Mühr warnt: „Wir wissen, was uns erwartet“

von Rudi Stallein schließen

Bis vor zwei Wochen war Wörnsmühl noch ungeschlagen, dann kassierte das Team um Torjäger Christian Zehetmeier zwei Niederlagen nacheinander, bei Olympic (0:2) und daheim gegen FF Geretsried (2:4).

SF Egling-Straßlach – SC Wörnsmühl (Do., 19.30 Uhr, in Egling)

Doch der Negativtrend mindert nicht den Respekt, mit dem die Sportfreunde das Nachholspiel heute Abend angehen. „Das wird eine ganz anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Herbert Mühr. Er vermute, dass Wörnsmühl nach den „unglücklichen Niederlagen“ ein bisschen Druck habe, so der SF-Coach, der mit einer entsprechenden Reaktion kalkuliert. „Wir wissen, was uns erwartet.“

Gleichwohl lässt er an seiner Zielsetzung keinen Zweifel: „Gegen Wörnsmühl zu Hause wollen wir gewinnen. Da gibt es keine Ausreden.“ Und das ohne Rücksicht auf die Tabellenposition. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, merkt Mühr mit Blick auf die Spitzenposition an, die die Sportfreunde nun schon seit sechs Wochen innehaben, an. Mit einem Sieg würden sie den Vorsprung auf Platz zwei auf fünf Punkte ausbauen. rst

SF Egling-Straßlach: Schalk – M. Beierbeck, Artinger, Hatsell, Gaigl, Gämmerler, Schuster, Schwarz, Dissinger, Lindermayer, Ettenberger, M. Heinrich, N. Heinrich, Buchner, Häußler.