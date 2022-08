SG Ascholding/Thanning: Toto-Pokal-Halbfinale gegen giftigen A-Klassisten SC Wall steht bevor

Von: Rudi Stallein

Teilen

Pokalheld Thomas Kopp fehlt der SG Ascholding urlaubsbedingt. © rst

Für die SG Ascholding/Thanning geht es im Toto-Pokal gegen den tieferklassigen SC Wall. In einem potenziellen Finale würde der TSV Otterfing warten.

Ascholding – Als „Vorbereitungsspiel unter Wettkampfbedingungen“ stuft Guido Herberth das Toto-Pokal-Halbfinale beim SC Wall ein. Und weil sich der Punktspielstart für seine SG Ascholding/Thanning um eine Woche nach hinten verschoben hat, wäre es dem SG-Coach eine Freude, wenn sein Team die Partie am Mittwochabend (Beginn 19 Uhr) erfolgreich gestaltet. Dann würde am kommenden Dienstag das Finale auf dem Programm stehen, gegen den TSV Otterfing, der bereits am Montagabend den SC Rot-Weiß Bad Tölz mit 3:0 ausgeschaltet hat.

Doch zunächst muss der A-Klassenvertreter ausgeschaltet werden, der sich als hohe Hürde erweisen könnte. „Die haben einen Lauf, werden sicher mit breiter Brust gegen uns antreten“, erwartet Trainer Herberth einen hoch motivierten und giftigen Gegner, der bereits Kreisliga-Aufsteiger SG Hausham (1:0) und Kreisklassist TSV Weyarn (2:0) aus dem Wettbewerb gekickt hat.

Toto-Pokal: Im Finale wartet der TSV Otterfing - entweder auf die SG Ascholding/Thanning oder den SC Wall

Den letzten Schritt auf dem Weg ins Halbfinale machte die Truppe von Trainer Michael Niederlöhner mit einem 3:1-Sieg gegen Liga-Konkurrent SC Wörnsmühl. „Die werden uns alles abverlangen“, stimmt Herberth seine Mannschaft darauf ein, dass auf sie ein ähnlicher Kraftakt zukommen könnte, wie vorige Woche, als die SG sich in einem spannenden Pokalkrimi bei der SG Baiernrain/Dietramszell erst im Elfmeterschießen mit 10:9 durchsetzen konnte.

Doch ausgerechnet Pokalheld Thomas Kopp fehlt urlaubsbedingt. Kopp hatte in Baiernrain nicht nur die 1:0-Führung für Ascholding erzielt, sondern mit seinem Treffer zum 5:5 in der Nachspielzeit erst das Duell vom Punkt möglich gemacht; den entscheidenden Elfer versenkte er dann obendrein. „Ansonsten sind wir komplett“, sagt Herberth, der hofft, „dass man auf dem Platz sehen kann, wer die klassenhöhere Mannschaft ist.“ (Rudi Stallein)