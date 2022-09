SG Ascholding/Thanning und FF Geretsried wollen Leistung bestätigen – Kantersieger unter sich

Von: Rudi Stallein

Teilen

Eine Bank in der Ascholdinger Defensive: Schwer zu überwinden ist in dieser Saison die Ascholdinger Hintermannschaft um die Brüder Marinus (li.) und Peter Poschenrieder (re.) hier im Spiel gegen den FSV Höhenrain. © Rudi Stallein

Mit einem Nachholspiel des vierten Spieltags komplettieren die SG Ascholding/Thanning und die Fußball-Freunde Geretsried die Hinrunde der Sondierungssaison in der Kreisklasse 4.

SG Ascholding/Thanning - FF Geretsried (Mi., 19.45 Uhr, in Thanning) – Beide Teams können mit breiter Brust in die Partie gehen: Die Gastgeber fertigten am Wochenende Tabellenführer Eurasburg mit 5:2 ab. Die Fußball-Freunde setzten sich im Stadtderby mit 5:3 gegen die zweite Garnitur des TuS Geretsried durch.

Deshalb werde das Spiel am Mittwochabend wohl auch „mit dem Kopf entschieden“, mutmaßt Guido Herberth. „Wenn einer glaubt, er könne sich auf den Lorbeeren vom Wochenende ausruhen, das wird in die Hose gehen“, warnt der SG-Coach vor Überheblichkeit. „Es geht darum, die Spannung hochzuhalten, die Leistung zu bestätigen und mit demselben Elan, mit dem wir den Tabellenführer geschlagen haben, ins Spiel zu gehen.“

Ähnlich sieht es Christos Georgiadis. „Die Grundvorgabe ist ein Sieg. Das sollte für jeden Motivation genug sein“, spornt der Trainer der Fußball-Freunde all jene an, die nach dem Derbysieg von einer Antriebsschwäche befallen werden könnten. „Das Torverhältnis spricht für eine stabile Mannschaft“, meint Georgiadis, der angesichts der acht Gegentore, die die SG in ihren sechs Spielen kassiert hat, eine echte Herausforderung auf sein Team zukommen sieht: „Das wird ein schwerer Brocken.“

Personell können beide Trainer fast auf ihre kompletten Kader zurückgreifen. Bei den FF steht ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Niklas Keilwerth (Verdacht auf Muskelfaserriss), bei der SG ist Kurzurlauber Philip von Jagemann wieder mit von der Partie. (rst)