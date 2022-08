Das verflixte zweite Jahr: SG Ascholding/Thanning will mit dem Abstieg nichts zu tun haben

Von: Rudi Stallein

Die SG Ascholding/Thanning in der Saison 2022/23: (hi., v.li.) Georg Feger, Michael Holzer, Peter Poschenrieder, Peter Seidl, Beppo Gröbmair, Matthias Schöpf, Maxi Rieger, (Mi., v.li.) Michael Nikolic (Abteilungsleiter FA Thanning), Hansi Makrutzki (Abteilungsleiter SV Ascholding), Philip von Jagemann, Marinus Poschenrieder, Max Müller, Christian Klein, Moritz Huber, Christian Lasch, Guido Herberth (Trainer), Basti Marmetschke (Co-Trainer), (vo., v.li.) Ninou Badiane, Sebastian Feichtmair, Thomas Kopp, Stefan Wohlfarter, Andreas Bauer, Sebastian Stauder, Hansi Detter und Ferdinand Möß. Auf dem Bild fehlen: Dominik Veitinger, Tiago de Lima Gomes, Florian Aichler und Kilian Ketterl. Foto: rst © rst

Aufgestiegen, Klasse gehalten, Trainer gewechselt, Abgestiegen – so lautete die Bilanz det SG Ascholding/Thanning bei seinem letzten Aufenthalt in der Kreisklasse.

Ascholding – 25 Jahre ist das her – und hoffentlich kein böses Omen. Denn Parallelen sind unübersehbar. Nach gutem Start und einem sicheren Mittelfeldplatz zu Winterpause, verkündeten die Abteilungsleiter die Trennung von Aufstiegstrainer Heinz Tochtermann zum Saisonende.

Prompt taumelte der Aufsteiger im Frühjahr mit neun Niederlagen, drei Unentschieden und nur einem Sieg aus zwölf Spielen dem Tabellenkeller entgegen, wo ihn schließlich ein einziger Punkt vor der Abstiegsrelegation bewahrte. „Wir haben ein schweres Jahr vor uns, das ist im Verein jedem bewusst“, sagt Tochtermann-Nachfolger Guido Herberth. Einerseits sei die zweite Saison für einen Aufsteiger bekanntlich die schwerste, zum anderen dient die neue Ligeneinteilung nicht unbedingt als Mutmacher. „Die anderen waren in der vergangenen Saison alle vor uns. Da wäre es vermessen, davon zu reden, dass wir vorne angreifen wollen“, stellt der vormalige Waldramer Coach fest. „Aber das heißt nicht, dass wir die Segel streichen.“

Für Euphorie sorgte die Verpflichtung von Marinus Poschenrieder, dem wohl prominentesten Neuzugang der Kreisklasse: Der Innenverteidiger kehrte wie berichtet von Bayernligist FC Deisenhofen zu seinem Heimatverein zurück. „Marinus bringt natürlich Qualität in die Mannschaft“, sagt Herberth. Ebenfalls zuletzt in Deisenhofen, in der Dritten Mannschaft, aktiv war Sebastian Feichtmair, der nach längerer Spielpause sein Comeback im offensiven Mittelfeld der Spielgemeinschaft. Dort, „offensiv, hinter den Spitzen“, sieht Herberth langfristig („wir werden ihn langsam aufbauen“) auch A-Junior Ferdinand Möß.

Dank der Teilnahme am Totopokal mangelte es nicht an Spielpraxis. Vier Testspiele unter Wettkampfbedingungen diente als willkommenes Konditionstraining. „Da läufst du automatisch mehr“, so der SG-Trainer, der bemängelt: „Das Taktische blieb dabei ein bisschen auf der Strecke.“ Weshalb er mit der Vorbereitung nicht vollends zufrieden. Dem Ligenstart sieht er gespannt entgegen. „Da sind viele Wundertüten“, sagt Herberth. „Wie sich der ASC Geretsried als Aufsteiger schlägt, ist sicher spannend. Der SV Bad Tölz ist neu zusammengewachsen, und könnte eine gute Rolle spielen. Aber sehe keinen, der vorne wegmarschiert.“ Das Ziel für seine Elf ist hingegen klar formuliert: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ (rst)

SG Ascholding/Thanning

Trainer: Guido Herberth (neu für Heinz Tochtermann).

Abgänge: Michael Donaubauer, Florian Lang, Hansi Makrutzki, Florian Volz, Michael Nikolic (alle Karriereende).

Neuzugänge: Marinus Poschenrieder, Sebastian Feichtmair (beide FC Deisenhofen), Ferdinand Möß, Andreas Bauer (eigene U19).