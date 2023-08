SG Ascholding/Thanning setzt Klassenerhalt in der Kreisklasse als Saisonziel fest

Von: Rudi Stallein

Die SG Ascholding/Thanning möchte den Klassenerhalt in der Kreisklasse sichern. © red

Für die anstehende Saison verfolgt die SG Ascholding/Thanning den Klassenerhalt. Die Aufgabe wird mit dem neuen Trainer Rensch angegangen.

Ascholding/Thanning – Sie gehörten zu den zu den Überraschungen der vergangenen Saison: Dass die Fußballer der SG Ascholding/Thanning in der damals neustrukturierten Kreisklasse den Sprung in die Meisterrunde schaffen würden, hätte wohl niemand vorausgesagt. Was dann im Frühjahr folgte, beschreibt Abteilungsleiter Max Müller heute als „Frustrationsphase“.

Unter dem neuen Trainer Florian Rensch (sein Vorgänger Guido Herberth war nach dem frühzeitigen Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt überraschend verabschiedet worden) ereilte die SG ein massives Verletzungspech, der zu einem erheblichen Teil zum ergebnistechnisch schwachen Abschneiden in der Aufstiegsrunde beitrug.

SG Ascholding/Thanning schafft Klassenerhalt mit Einzug in Meisterrunde – danach „war die Luft raus“

„Nachdem der Klassenerhalt geschafft war, hat ein bisschen die Ambition gefehlt, die Luft war irgendwann raus“, räumt Müller ein. „Jetzt ist wieder Luft drin. Alle sind fit, alle ziehen an einem Strang. Deshalb bin ich guter Hoffnung, dass wir den Klassenerhalt wieder schaffen.“ Das sei sein Eindruck nach der Sommervorbereitung, mit der er „sehr zufrieden“ sei, so der Fußball-Chef.

Da sein Klub heuer nicht am Totopokalwettbewerb teilgenommen hat, gab es zwar nur drei Testspiele. Einem 0:2 gegen Pöcking folgten Siege gegen Biberg (3:1) und in Egling. „Das ist natürlich noch ein besonderes Zuckerl“, freut sich Müller über den 4:1-Sieg im Derby. Dass ihm diese Art der Vorbereitung „deutlich besser gefallen“ habe, begründet er mit der Tatsache, „dass die Jungs im Training fitter sind, als wenn alle paar Tage ein Spiel dazwischen ist“.

Ein weiterer Effekt des reduzierten Programms: „Sonst hatten wir immer viele Muskelverletzungen.“ So müssen nur die Langzeitverletzten Peter Poschenrieder und Beppo Gröbmair noch eine Weile zuschauen. „Ich bin sehr glücklich, wie es gerade läuft, es ist sehr harmonisch“, sagt der Spartenchef und blickt dem Start optimistisch entgegen: „Wir spähen natürlich auf den dritten Platz“, betont Müller, der sich auf „zwei knallharte Derbys“ gegen die SG Baiernrain/Dietramszell freut. „Aber die Hauptsache ist, dass wir die Klasse halten.“ (rst)