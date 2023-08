Baiernrain/Dietramszell will sich in Kreisklasse behaupten: „Volle Pulle, ohne Wenn und Aber“

Von: Rudi Stallein

Teilen

In der Vorbereitung gab es Höhen und Tiefen für die SG Baiernrain/Dietramszell. © KN

Aufsteiger SG Baiernrain/Dietramszell will sich den Klassenerhalt in der Kreisklasse sichern. Am besten soll es direkt über die Meisterrunde klappen.

Dietramszell/Baiernrain – Ein bisschen mehr Begeisterung hätte er sich vor Saisonbeginn gewünscht, daraus macht Massimo Foraterra kein Hehl. „Wir müssen schauen, dass wir mentale Fitness bekommen und wieder da anknüpfen, wo wir aufgehört haben“, sagt der Coach der SG Baiernrain/Dietramszell. „Die Euphorie ist noch nicht so da.“

Durchwachsene Vorbereitung: Erst guter Start, dann der Durchhänger

Das zeigte sich auch in den Vorbereitungsspielen, die mit wechselhaften Leistungen und Ergebnissen absolviert wurden. Nach gutem Start mit Siegen im Derby gegen die SF Egling-Straßlach (4:1) und im Pokal beim TSV Irschenberg (4:2) folgte ein Durchhänger, der sich über vier Partien hinzog: Einem Remis gegen Rottach-Egern (3:3) schlossen sich drei Niederlagen bei Kreisliga-Absteiger TSV Otterfing (0:2), gegen Kreisligist DJK Waldram (0:6) und A-Klassenaufsteiger SV Münsing II (4:6) an.

Zum Abschluss der Testspielreihe gab es ein 1:1-Unentschieden beim SC Wall. Diverse urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle haben allerdings zu den durchwachsenen Leistungen ihren Teil beigetragen. Deshalb hofft Foraterra, bald wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen zu können.

SG sucht noch Ersatz für Puscher – Foraterra will mit Aufstiegsrunde den Klassenverbleib sichern

Die SG muss nach dem Aufstieg in die Kreisklasse den Abgang ihres wohl besten Spielers verkraften: Mittelfeldmotor Thomas Puscher wechselte zum TuS Geretsried, wo er sich über gute Leistungen in der Kreisliga-Mannschaft für die Landesliga empfehlen möchte. „Seine Position haben wir noch nicht gleichwertig ersetzt“, gesteht der Coach ein. „Aber ich denke, dass wir genügend Qualität haben, um das aufzufangen.“ Er räumt jedoch auch ein, mit dem „Sechser“ den zweikampfstärksten Spieler der vergangenen zwei Spielzeiten verloren zu haben.

Dennoch ist der Trainer optimistisch, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das Ziel soll so schnell wie möglich erreicht werden. „In die Aufstiegsrunde zu kommen wäre super“, erklärt Foraterra. Deshalb fordert er von seiner Mannschaft „volle Pulle, ohne Wenn und Aber“. Denn, so seine Befürchtung, „wenn wir die nicht erreichen, besteht die Gefahr, dass sich im Frühjahr bei der ersten Niederlage Angst breitmacht und nicht mehr so die Euphorie da ist.“

Als erste Anwärter für die Meisterrunde hat er den ASC Geretsried und Mitaufsteiger SG Gaißach/Wackersberg ausgemacht, mit den weiteren Konkurrenten sehe er sein Team auf Augenhöhe. „Wir werden gleich richtig Gas geben, der dritte Platz ist machbar.“ (RUDI STALLEIN)