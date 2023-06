Schafft die SG aus Baiernrain den Aufstieg in die Kreisklasse?

Von: Rudi Stallein

Kommt es zwischen Baiernrain zur Verlängerung, gar zum Elfmeterschießen? © Christian Fellner

Das Duell in der Relegation zwischen Baiernrain und Krün ist noch komplett offen. Die Spieler der SG wollen jetzt vor heimischer Kulisse aufsteigen.

Dietramszell – Alles oder nichts, rein oder raus: Die SG Baiernrain/Dietramszell will im Rückspiel gegen Krün an diesem Samstag (Anstoß 15 Uhr in Dietramszell) den Aufstieg in die Kreisklasse klarmachen.

90 Minuten trennen die SG Baiernrain/Dietramszell im günstigsten Fall von der Kreisklasse. Mit dem 1:1-Remis im Hinspiel beim SV Krün am vergangenen Mittwoch hat das Team um Kapitän Peter Kanzler die Tür zur höheren Liga schon ein gutes Stück aufgestoßen. „Jetzt wird’s ernst: Rein oder raus?“, bringt Massimo Foraterra die Brisanz des Rückspiels auf den Punkt. „Ich hoffe, dass wir dieses Mal ohne Handbremse ins Spiel kommen“, so der SG-Coach.

Beim Hinspiel habe er schon in der Kabine eine gewisse Nervosität bei dem einen oder anderen Spieler gespürt, was sich dann in einer sichtbaren Unsicherheit auf dem Platz niederschlug. Erst nach der 1:0-Führung durch Georg Kanzler legte sich die Zurückhaltung im Auftreten der Spielgemeinschaft. „Inzwischen haben sie ein bisschen Erfahrung gesammelt, was Relegation bedeutet. Und sie haben den bis dahin unbekannten Gegner wahrnehmen können“, so Foraterra.

Deshalb habe er die Hoffnung, dass seine Mannschaft nun von Beginn an voll da ist. „Ich werde versuchen, in die Köpfe zu kommen“, erklärte der Coach vor dem Abschlusstraining am Freitagabend.

Das Zusammentreffen diene in erster Linie dazu, „ein paar Sachen auszuprobieren. Und wir müssen Elfmeter üben“, macht Foraterra deutlich, dass er nichts dem Zufall überlassen will. Auch die Gäste erwarte er von Beginn an hoch konzentriert und voll motiviert.

„Für Krün geht es ja auch um alles oder nichts“, weiß der SG-Trainer, der mutmaßt, dass der Gegner mit Wut im Bauch anreist, weil ihm im Hinspiel in der Schlussphase ein Tor aberkannt worden war – nach einem Schuss von Stephan Sellmair gegen die Unterkante der Latte war der Ball aus Krüner Sicht hinter der Torlinie aufgekommen. Der Linienrichter winkte jedoch ab. Es wäre wohl der 2:1-Siegtreffer für die zu diesem Zeitpunkt überlegenen Krüner gewesen.

Seine Startformation wird Foraterra zwangsläufig verändern müssen, weil sich Georg Kanzler, Torschütze zur 1:0-Führung, in der Nachspielzeit in Krün noch eine Rote Karte einhandelte. So darf sich Alois Bernlocher Hoffnung auf einen Startelfeinsatz machen. Den Kader verstärkt zudem Max Liebhart, der von der Bank eine Option für die Offensive wäre. (Rudi Stallein)

SG Baiernrain/Dietramszell

Pallauf, Huber (ETW) - Bernlochner, Breitenauer, Eichner, J. Kanzler, P. Kanzler, J. Kirmair, G. Kirmair, Krüger, Liebhart, Müller, M. Pertold, F. Pertold, Portenlänger, Puscher, Schlickenrieder, Schwaiger, Streicher.