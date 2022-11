Geretsried macht einen Schritt nach vorne

3:1-Sieg im Kellerduell gegen Brunnthal

Von Rudi Stallein

Revanche gelungen! Mit 3:1 besiegte der TuS Geretsried im Kellerduell den TSV Brunnthal, der das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, und sicherte sich damit kurz vor der Winterpause drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Geretsried - „Am Anfang haben wir Glück gehabt, da waren wir nicht ganz da. Aber danach hatten wir das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle“, zog TuS-Trainer Daniel Dittmann nach 90 Minuten ein positives Fazit. Erst eine gute Minute war gespielt, als Torhüter Sebastian Untch einen Brunnthaler Distanzschuss reaktionsschnell über die Latte lenkte. Wenig später hatten sich die Gastgeber, die die Partie kurzfristig auf den Kunstrasen verlegen mussten, akklimatisiert. Bei einem Konter über die rechte Seite war Srdan Ivkovic im Zentrum die letzte Anspielstation und platzierte das Spielgerät mühelos vom Schützen aus gesehen im linken Toreck zur Geretsrieder 1:0-Führung.

Als die Partie gut 20 Minuten alt war, trat Ivkovic den Ball nach einem Zuspiel von Johannes Bahnmüller aus spitzem Winkel in den Fangzaun. Eine noch größere Chance, die Führung auszubauen, bot sich Christian Wiedenhofer kurz darauf: Mittig vor dem Tor brauchte der Innenverteidiger beim Kopfball nur noch einzunicken, ließ sich den Ball jedoch von TSV-Torhüter Maximilian Geisbauer wegschnappen. „Wie er den nicht reinmachen konnte, das konnte er sich selbst nicht erklären“, berichtete Coach Dittmann vom Pausengespräch in der Kabine. Im Gegenzug fiel der 1:1-Ausgleich: Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld war Brunnthals Fabian Porr mit dem Kopf früher am Ball als TuS-Keeper Untch, der sich beim Herauslaufen leicht verschätzt hatte. Kurz vor der Pause zappelte der Ball erneut im Brunnthaler Netz – der Schiedsrichterassistent hatte jedoch die Fahne oben, als Ivkovic nach einem Distanzschuss von Leonardo Lajqi den Abpraller über die Linie schob. Die Vorentscheidung fiel nach einer guten Stunde: Taso Karpouzidis setzte sich am Fünfmeterraumeck entschlossen durch und markierte das 2:1. Die Flanke dazu hatte TuS-Kapitän Sebastian Schrills hereingegeben, der eine Viertelstunde später nach Vorarbeit von Ivkovic mit dem 3:1 alles klar machte.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir die Zwischenräume besser besetzen und besser nach vorn verteidigen“, erklärte Daniel Dittmann. „Das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Hinten haben wir dann nichts mehr zugelassen. Deshalb ist der Sieg verdient“, stellte der TuS-Coach fest, der durch diesen Erfolg jetzt zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als sein Vorgänger Martin Grelics zum selben Zeitpunkt der Vorsaison.

TuS Geretsried - TSV Brunnthal 3:1 (1:1) -

Tore: 1:0 (8.) Srdan Ivkovic, 1:1 (21.) Porr, 2:1 (61.) T. Karpouzidis, 3:1 (76.) Schrills. – Schiedsrichter: Kevin Kassel. – Zuschauer: 110.