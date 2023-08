BCF Wolfratshausen: Skurrile Momente bei Fortsetzung der Erfolgsserie

Von: Oliver Rabuser

In der Hitze des Gefechts flog Tarkan Demirs Regenschirm auf das Spielfeld – Rot nach strenger Regelauslegung. or © Oliver Rabuser

BCF Wolfratshausen nach 1:1 in Landsberg weiter ungeschlagen – Rot für Tarkan Demir wegen eines Regenschirms

Landsberg/Wolfratshausen – Die Fußballer des BCF Wolfratshausen haben offensichtlich das Spektakel für sich entdeckt. Zumindest war bei der Punkteteilung in Landsberg Kurzweile angesagt. Durch das 1:1 bleiben sie ungeschlagen und auf einem Spitzenplatz.

Dennoch konnte Tarkan Demir ein gewisses Maß an Verärgerung und Unverständnis nicht abschütteln: Zum einen steuerte Fatih Kocyigit vor dem Ausgleichstreffer zweimal alleine auf das FT-Gehäuse zu, um dann den Ball jeweils am Kasten vorbeizuschlenzen. „Mit dem 2:0 wäre die Sache erledigt gewesen“, ist sich der Coach sicher. Und dann war da noch jener skurrile Moment in der Schlussphase: Demir monierte eine aus BCF-Sicht falsche Abseitsentscheidung, die zur Kocyigits dritter Freifahrt auf den Keeper geführt hätte. Auf Höhe des Geschehens riss er die Arme nach oben, von denen einer ob des Starkregens mit einem Schirm bewaffnet war. Der entglitt Demir dabei und landete Augenblicke später im Spielfeld. Eigentlich eine Petitesse. Doch der Unparteiische kam herbeigeeilt – und zückte die rote Karte. Mit Verweis auf Regelwerk und anwesenden Schiedsrichterbeobachter. Demir wusste gar nicht, wohin mit all der Begeisterung. In Heilbrunn kommende Woche muss er wohl aus dem Zuschauerbereich heraus coachen.

Auch Kocyigit musste zum Ende der Partie vom Feld: Rot wegen einer Bewegung mit dem Kopf gegen die Brust einen Gegenspielers. Frust ob der vergebenen Hochkaräter sowie eines harten Einsteigens gegen ihn als Auslöser. Dann waren da noch Fabio Ratte und Musti Kantar. Letzterer verwandelte eine Strafstoß nach Foul gegen Ratte. Wenig später humpelte Katar in die Kabine – Muskelverletzung. „Er ist jetzt eh zwei Woche im Urlaub“, nahm’s Demir gelassen.

Stabile Abwehr, stabile Serie

Weniger Sinn für Humor hatte der Trainer beim verweigerten Strafstoß: Ratte wurde mit dem hohen Bein am Kopf getroffen. Der Spielleiter entschied auf gefährliches Spiel und indirekten Freistoß. Rattes Beule bemerkte er erst mit dem Pausenpfiff. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die BCF-Abwehr erneut über die Norm stabil gestanden ist. Und dass die Landsberger Heimserie, nicht aber die Wolfratshauser Erfolgsserie gerissen ist. OLIVER RABUSER

FT Jahn Landsberg - BCF Wolfratshausen 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (19.) Kantar (FE.), 1:1 (62.) Mätz, – Gelb-Rot: Schmucker (FT), – Rot: Kocyigit (90+2, BCF. Unsportlichkeit), Demir (außerh.d.Spielfelds, Unsportlichkeit), – Schiedsrichter: Christoph Nürnbergk (FC Neuhadern), – Zuschauer: 105. –

BCF Wolfratshausen: Neumeier, Weilguni, Barrie, Kresta, Thankgod, Schubnell, Geci, Spreiter (65. Dalgin), Ratte (90+2 Zielinski), Kocyigit, Kantar (30. Ivic)