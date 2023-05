Spielt der BCF zum zweiten Mal in Folge zu Null ?

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Nach längerer Pause steht Matej Bonic mal wieder in der BCF-Startelf. © or

Einige Änderungen in der Startelf des BCF Wolfratshausen gibt es für die Partie bei Schlusslicht Großhadern

Wolfratshausen – So schnell kann es gehen. Noch vor einer Woche war beim BCF Wolfratshausen der Abstiegskampf das absolute Schwerpunktthema. Nach dem erlösenden 2:0-Erfolg über den SV Raisting aber haben sich die Prioritäten erheblich verschoben. Mit zwei Spielen gegen Kellerkinder der Bezirksliga Süd klingt die bisweilige Achterbahn-Fahrt aus. Beim bereits abgestiegenen TSV Großhadern (So., 15 Uhr) beginnt für den Ballclub praktisch die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Einerseits gewollt, weil der Großteil des Kaders an der Kräuterstraße verbleiben wird. Aber auch, weil die BCF-Reserve in der A-Klasse noch ums Überleben kämpft. So könnte es sein, dass beim Kick in Bad Tölz einige Akteure aus dem Bezirksliga-Kader zum Einsatz kommen. Diesbezüglich aber wollten sich die Trainer Leo Fleischer und Rene Stoiber noch final abstimmen. „Es wird aber keinen kompletten Dreh geben“, versicherte Fleischer. Allerdings dürften in Großhadern einige Akteure, deren Namen weniger geläufig sind. Beispielsweise Furkan Yavuz, Winterzugang aus Holzkirchen, nach Anpassungsschwierigkeiten und Verletzung. Weitere Kandidaten wären Alex Bares, Nico Eismann, Emre Uguz, oder Kayra Arikan, dessen Ausbildung bei der Polizei kaum ein Mannschaftstraining zulässt. Nicht zu vergessen Matej Bonic. Beim defensiven Mittelfeldspieler scheint nach monatelanger Zwangspause und zwei Kurzeinsätzen nunmehr die Zeit der Rückkehr gekommen. „Mittlerweile ist er soweit, dass er starten kann und will“, betont Fleischer. Bonic ist für die kommende Spielzeit ein wichtiger Faktor.

Fleischer hat die Partie des morgigen Gastgebers gegen Penzberg (2:3) beobachtet und stellt klar, dass lediglich das Torgestänge zweimal den Ausgleich des TSV verhindert habe. Beide Male war Kareem Zelmat der Absender des Balles – ein Stürmer mit hoher individueller Qualität. „Ihn hätte sicher jeder Bezirksligist gerne“, unkt Fleischer. Der Coach spricht ferner von „Eigenmotivation“, ein Pflichtspiel gewinnen zu wollen, aber auch von einer wahrhaftigen BCF-Rarität: „Wäre doch schön, zum zweiten Mal in Folge zu Null zu gewinnen.“