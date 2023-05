„Starkes Zeichen“ des BCF im Abstiegskampf

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Bis zur Pause sah es kaum nach einem Heimsieg des BCF Wolfratshausen gegen zuletzt starke Aubinger aus. Doch nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Farcheter um Adama Diarra (li.) und Ralf Schubnell (re.) das Geschehen klar. © hans lippert

Eine große Moral zeigte der abstiegsbedrohte BCF Wolfratshausen im Heimspiel gegen den SV Aubing: Trotz eines 1:3-Rückstands gewann man am Ende mit 5:3

Wolfratshausen – Fünf Punkte gibt der Saisonendspurt prinzipiell für die Fußballer des BCF Wolfratshausen noch her, deren drei sind für den sicheren Klassenerhalt nötig. Umso besser, wenn dann gleich der erste Versuch sitzt:. Mit dem 5:3-Heimerfolg über den SV Aubing verbesserten die Farcheter ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf signifikant. Coach Leo Fleischer erkannte ein „starkes Zeichen“, was den Ligaverbleib angeht. „Kommende Woche können wir in Neuried die Weichen auf Klassenerhalt stellen.“

Für eine Überraschung sind die Flößerstädter allemal gut – gleich, in welche Richtung der Ausschlag geht. Mit einem Dreier gegen die 2023 noch unbesiegten Aubinger war eingedenk von 13 Gegentoren aus den jüngsten drei Partien allerdings nicht zwingend zu rechnen. In der Tat hätte das Unterfangen auch gewaltig in die Hosen gehen können. Mitte des ersten Abschnitts lag der Ballclub bereits mit 1:3 im Hintertreffen, dazu versagten einem SVA-Spieler beim Stand von 3:3 und klaren Vorteilen für die Gastgeber die Nerven vor dem leeren Gehäuse.

In der Anfangsphase versäumten es Gastgeber, gleich bei ihrer ersten guten Aktion n Führung zu gehen, Aubing traf dagegen sofort ins Schwarze. „Typisch für die aktuelle Situation“, merkte Fleischer lakonisch an. Sein Team schlug durch Musti Kantars Kopfball – nach Jona Lehrs gechiptem Eckball – alsbald zurück. Doch führten zwei verunglückte Aktionen von Paul Müller zum Strafstoß, womit die Farcheter erneut ins Hintertreffen gerieten. Aubings dritten Streich geißelte Fleischer später als „Slapstick oder Ping-Pong“, weil der Ball nach einer Hereingabe aus dem Halbfeld „gefühlt zwölf Mal“ hätte geklärt werden können. „Das hat richtig weh getan“, räumte der Coach ein.

Kurz gingen die Köpfe der Spieler runter, dann zeigte die Elf von der Kräuterstraße Moral. Lehr legte Timon Hummels Flugball auf Ralf Schubnell ablegte – der traf mit hoher Entschlossenheit zum 2:3. Und Lehr selbst gelang unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch einen listigen Heber der 3:3-Gleichstand.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten vornehmlich die Platzherren das Geschehen, ohne jedoch, dass der vierte Treffer zeitnah fallen wollte. Erst als Amani Mbaraka Lehrs Diagonalball sauber annahm und den perfekten Abschluss hinbekam, passte das Ergebnis. Kantar mit einem verwandelten Foulelfmeter machte kurz vor Spielende mit dem Treffer zum 5:3 endgültig alles klar.

BCF Wolfratshausen - SV Aubing 5:3 (3:3) - Tore: 0:1 (4.) Shamoli, 1:1 (9.) Kantar, 1:2 (25.) Tortora, 1:3 (28.) Miftari (FE.), 2:3 (32.) Schubnell, 3:3 (45+2) Lehr, 4:3 (76.) Mbaraka, 5:3 (88.) Kantar (FE.) – Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (SV Fuchstal). – Zuschauer: 80.

BCF: Al. Veliqi, Weilguni, Hummel, Rödl (88. Eismann), Müller, Schubnell, Kantar, Diarra (79. Bonic), Mbaraka, Lehr, Spreiter (46. Ratte, 90+2 Dötsch)