"Superreaktion": Latanskij rettet Tus-Remis

Erneut kein Sieg gegen Landshut

von Eduard Hien (gos) schließen

Auch im fünften Aufeinandertreffen in der Landesliga reichte es für den TuS Geretsried im Duell mit der SpVgg Landshut zu keinem Sieg. Am Samstag trennten sich die Beham-Elf und der Tabellenvierten leistungsgerecht mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Ohne Zweifel hatten die Niederbayern in Durchgang eins mehr vom Spiel. Der TuS zeigte sich in der Abwehr anfällig und setzte in der Offensive zu wenige Akzente. Einen möglichen Rückstand verhinderte Keeper Gianluca Placentra, der gleich zweimal (24./38.) gegen SpVgg-Stürmer Fabian Lauber großartig parierte. Zudem verzeichneten die Niederbayern einen Pfostenschuss von Christian Brandl.

Das Bild änderte sich nach der Pause. Die Platzherren machten zunächst durch Sebastian Schrills Bogenlampe an den Querbalken auf sich aufmerksam, wurden jedoch rasch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nach einem dummen Foul von Taso Karpouzidis im Strafraum, verwandelte Patrick Irmler den fälligen Strafstoß sicher zur 1:0-Gästeführung. Den möglichen Ausgleich hatte Johann Latanskij auf dem Fuß. Aber Landshuts Schlussmann Johannes Huber lenkte den Ball reaktionsschnell an die Latte (64.). Fünf Minuten später wurde Michael Bachhuber von Marcus Plomer im Strafraum zu Fall gebracht. TuS-Kapitän Latanskij verwandelte den Foulelfmeter eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Feldverweis gegen Aslan Shalaj (86.) – er grätschte ohne Chance auf den Ball Schrills von hinten um – mussten die Gäste die Schlussphase mit einem Mann weniger bestreiten.

„Nach der roten Karte war nicht mehr als ein Punkt drin. Das Ergebnis geht so in Ordnung“, befand Landshuts Trainer Florian Baumgartl. Dem stimmte Florian Beham zu: „Ich denke, für beide Seiten ist der eine Zähler verdient. Wir haben vor allem nach dem Rückstand eine Superreaktion gezeigt.“ Seinen Schützlingen bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. Bereits am Dienstag sind die TuS’ler bei der SC Eintracht Freising im Einsatz (15 Uhr). Die Domstädter als Tabellenzweiter treten mit der Empfehlung von sechs gewonnenen Spielen am Stück an und können mit einem Sieg punktemäßig zu Spitzenreiter TürkGücü Ataspor aufschließen. Fraglich ist beim TuS der Einsatz von Markus Baki wegen einer Prellung am Oberschenkel. Zum Kader stößt wieder Marinus Poschenrieder nach seinem Urlaub.

Quelle: fussball-vorort.de