Kampf um Nichtabstieg: SV Ascholding und SV Eurasburg in Kreisklasse Zugspitze 2 gefordert

Mit breiter Brust empfängt der SV Eurasburg den SV Bayrischzell, allerdings ohne David Nocker (Mi.), der mit einer Innenbandverletzung bis Saisonende ausfällt. © Rudi Stallein

Sowohl der SV Ascholding als auch der SV Eurasburg-Beuerberg sind bei ihren Kreisklassen-Partien im Kampf um den Ligaverbleib gefordert.

Darching - Die Hoffnung lebt. „Keiner lässt sich hängen. Mit einem Sieg sind wir voll drin, wir können die Tabelle noch selbst bestimmen“, fasst Heinz Tochtermann zusammen, was ihn für das heutige Auswärtsspiel bei der DJK Darching optimistisch stimmt. Zwar hat sein Team seit der Winterpause noch kein Spiel gewonnen, aber warum soll sich das nicht gegen den Tabellenzweiten ändern.

„Wir sind nach der Tabelle zwar Außenseiter, aber diese Position darf für uns keine Rolle mehr spielen“, philosophiert der Ascholdinger Trainer. Das heißt im Klartext: „Egal wie der Gegner heißt, wir müssen punkten.“ Seine Hoffnung: In den verbleibenden fünf Spielen kann der Aufsteiger noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. „Es liegt an uns selber“, so Tochtermann.

Eurasburg-Beuerberg - Von einem „Höhenflug“ will Trainer Felix Jung nichts wissen, obwohl er mit seinem Team zwei Siege und ein Unentschieden einfahren konnte, seit er vor drei Wochen die Nachfolge von Andreas Mathäus angetreten hat. „Wenn man auf die Tabelle schaut, ist doch klar: Wir müssen weiter liefern“, sagt der Coach. Doch das werde nicht leichter, mutmaßt er, weil seine Mannschaft nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten Darching wieder ernstgenommen werde. Andererseits sei man selbst weit davon entfernt, den SV Bayrischzell auf die leichte Schulter zu nehmen, nur weil der seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen habe, so Jung, der von seiner Elf weiterhin „ein präsentes Auftreten“ erwarte.

Personell gibt es einige Veränderungen: Für Stammkeeper Dominik Hoffmann (Wadenbeinbruch) steht Stefan Klostermair zwischen den Pfosten. Ebenfalls bis Saisonende verzichten muss der SV auf David Nocker wegen eines Innenbandanrisses. Zurück kehren indessen Josef Geiger, Wolfgang Wenus und Bela Burger. (Rudi Stallein)