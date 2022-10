Erster Auswärtssieg für den SV Bad Tölz – Kantersieg des TuS Geretsried II

Duell der Kapitäne: Eurasburgs Valentin Seelbach (li.) behauptete zwar in dieser Situation den Ball, doch die Tölzer um Johannes Waldherr (re.) gewannen das Landkreis-Duell mit 4:3. © hans lippert

Am Wochenende wurde wieder fleißig gekickt in der Kreisklasse Zugspitze 4. Unter anderem traf der Tabellenführer ASC Geretsried auf den FSV Höhenrain.

ASC Geretsried - FSV Höhenrain 4:3 (3:3) – Einen glücklichen Sieg feierte Aufsteiger ASC gegen den weiterhin sieglosen FSV, der einen Punkt verdient gehabt hätte. Erst vier Minuten waren gespielt, da lagen die Gäste bereits mit zwei Toren durch David Lech (1.) und Andreas Mühr per Elfmeter vorn. „Den Start haben wir total verpennt“, räumte ASC-Trainer Cem Acikbas ein, dass seine Mannschaft erst etwas verspätet an dem „richtig guten Fußballspiel“, wie Trainer Christian Feirer meinte, teilnahm.

Das taten die Gastgeber dann jedoch intensiv und kamen jeweils nach Ecken durch Treffer von Alexander Kutzmutz (17.) und Tasso Lasidis (27.) zum Ausgleich. Lukas Reinhart brachte wenig später den FSV wieder in Führung (30.), Thomas Philp glich per Kopfball (31.) erneut aus.

Im zweiten Durchgang erwiesen sich die Adler über weite Strecke spielbestimmend und gingen in der 68. Minute erstmals in Führung: Nach Vorlage von Lasidis traf Christopher Kingston per Kopfball zum 4:3. Dass dieses Resultat den Endstand bedeutete, lag vor allem daran, dass die Gäste in den letzten zehn Minuten der Bettelei des ASC um ein weiteres Gegentor nicht nachkamen.

„Da waren sie nochmal brandgefährlich. Wir haben mit allem verteidigt, was wir hatten und das glücklichere Ende für uns“, so das Fazit von Cem Acikbas. „Das ist bitter, weil wir zum Schluss das 4:4 hätten machen müssen“, ärgerte sich FSV-Coach Feirer über die ausgelassenen Gelegenheiten. Positiv nahm er mit: „Wir haben wenigstens ein paar Erfolgserlebnisse gehabt. Wenn sie so weiterspielen, werden sie sich irgendwann auch belohnen.“ (rst)

SG Ascholding/Thanning - TuS Geretsried II 2:6 (1:3) – Nach nur einer Woche ist die SG ihre Tabellenführung in der KK4 wieder los. „Das war ein absolut verdienter Sieg für Geretsried“, räumte Guido Herberth ein. Der Ascholdinger Coach, der zwei kurzfristige Ausfälle verkraften musste, stellte fest: „Wir haben es nicht geschafft, den Elan der letzten drei Spiele auf den Platz zu bringen.“ Ganz im Gegensatz zu den Gäste, die bereits nach drei Minuten durch Elias Knott in Führung lagen. Christoph Klein (24./44.) baute bei einem Gegentreffer von Sebastian Feichtmeir (32.) den Vorsprung bis zur Pause auf 3:1 aus. „Kompliment an meine Mannschaft. Wir waren gut aufgestellt und haben kämpferisch und körperlich gut dagegen gehalten“, lobte TuS II-Trainer Hans Schneider.

Erneut Klein (52.) sowie zweimal Jonas Kirschner (79./90.+1) machten bei einem Gegentreffer von Thomas Knopp (56.) den klaren Auswärtssieg perfekt. „Wir haben aus dem Spiel heraus keine Chancen zugelassen und unsere eigenen sauber zu Ende gespielt“, freute sich Schneider über einen perfekten Sonntagnachmittag. SG-Coach Herberth haderte jedoch mit den Einstellung seiner Schützlinge: „Diesen Auftritt müssen wir ganz schnell wieder aus den Köpfen heraus bekommen.“ (tw)

SV Eurasburg-Beuerberg - SV Bad Tölz 3:4 (2:1) - Der Sieg machte die Gäste aus der Kurstadt doppelt glücklich. 0:10 Tore, 0 Punkte lautete deren bisherige Bilanz auf fremden Plätzen. „Jetzt haben wir vier in einem Spiel gemacht, da sind mir die Gegentore völlig egal“, freute sich Trainer Daniel Heidemann, dessen glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen nicht unerheblich zum Erfolg beigetragen hatte. Auf der Gegenseite grämte sich Coach Felix Jung, dass seine Elf zum zweiten Mal in Folge eine frühe 2:0-Führung durch Tore von Michael Kerschbaumer (12.) und Lukas Bergmoser (19.) nicht mit einem Sieg abrunden konnte. „Wir haben danach den Genickstoß verpasst“, sinnierte der Eurasburger Trainer, dem ansonsten die Worte fehlten für die Leistung seiner „grippal angeschlagenen“ Truppe.

Die Gäste fanden nach einer halben Stunde besser ins Spiel und erzielten durch den von Heidemann in den Sturm beorderten gelernten Torhüter Max Hollmann mit dem Pausenpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer. Franz Dietl glich mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 (57.) aus. Albrim Zeqiri brachte die Gäste in der 74. Minute zum ersten Mal in Führung. Eurasburg glich wenig später durch Christian Bauer per Elfmeter zum 3:3 aus. Den Schlusspunkt setzte der nach einer Verschnaufpause erneut eingewechselte Enes Arslan zwei Minuten vor Ende der Partie.

„Das Anschlusstor kurz vor der Halbzeit war ein Hoffnungsschimmer, nach dem aufgrund der bisherigen Bilanz emotional erwarteten Rückstand“, sagte Daniel Heidemann. „Danach hatten wir die klareren Chancen. Deshalb ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit absolut verdient.“ (rst)