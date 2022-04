SV Eurasburg trennt sich von Trainer Andreas Mathäus: „Die Entscheidung war unausweichlich“

Teilen

Die sportliche Situation war unbefriedigend: Kreisklassist Eurasburg hat sich von Trainer Andreas Mathäus getrennt. © Rudi Stallein

Wenn der Erfolg ausbleibt, ist der Trainer über kurz oder lang geliefert. Dass man davor selbst dann nicht gefeit ist, wenn man in Personalunion auch die Position des Abteilungsleiters besetzt, musste nun Andreas Mathäus erfahren.

Eurasburg – Der 34-Jährige wurde dieser Tage als Trainer des SV Eurasburg-Beuerberg abgelöst, woraufhin der Geschasste unmittelbar auch seinen Rückzug aus dem Vorstand bekanntgab.

Im Mai 2020, mitten in der Corona-Pandemie, hatte Mathäus, der erst im Herbst 2019 an die Spitze der Eurasburger Fußballabteilung gerückt war, nach der Trennung vom damaligen Trainer Dragan Pesic auch den Trainerjob der Ersten Herrenmannschaft übernommen. Gleichzeitig holte er sich Sepp Mair und Mannschaftkapitän Josef „Seppi“ Geiger zur Unterstützung als gleichberechtigte Abteilungsleiter ins Boot. Deren Aufgabe sei auch gewesen, „die Trainersituation zu bewerten und notfalls die Reißleine zu ziehen“, erklärt Geiger. „Und die Entscheidung war jetzt unausweichlich.“ Die Mannschaft steht zusammen mit dem BCF Wolfratshausen II auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisklasse 2. „Und die Tendenz ist: Es geht weiter runter“, erläutert der Kapitän. Der Abstand zum rettenden Platz elf beträgt bereits neun Punkte, bei noch acht verbleibenden Spielen. Als neuer Chefcoach steht nun der bisherige U19-Trainer Felix Jung in der Verantwortung. „Wir erhoffen uns dadurch einen zusätzlichen Motivationsschub“ so Geiger. Die Entscheidung habe „rein sportliche Gründe“ und sei nicht gegen Mathäus als Person gerichtet. „Er hat die Abteilung damals in einer sehr schwierigen Zeit übernommen und immer vollen Einsatz gezeigt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, betont der 28-Jährige.

Die sportliche Situation sei schlichtweg höchst unbefriedigend. „Es ist so dahingeplätschert. Auf dem Spielfeld sah es so aus, als mache jeder nur das Nötigste“, stellt Geiger fest. Das „Stimmungsbild“ in der Mannschaft habe die Verantwortlichen letztlich in ihrem Entschluss bestätigt.

Felix Jung: Der A-Jugend-Coach übernimmt die Herren. © Verein

Daraus darf man schlussfolgern, dass nicht jeder Aktive hinter dem Trainer stand. Andreas Mathäus selbst, den seine Entlassung nach eigenen Worten „aus heiterem Himmel erwischt“ hatte, zeigte sich „extrem enttäuscht“, auch „menschlich von einigen Spielern“, weshalb er auch gleich „den Abteilungsleiter-Posten hingeschmissen“ habe. Weitermachen wolle er jedoch als Trainer der Eurasburger B-Junioren. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, so Mathäus, der mit seinem jungen Herrenteam auch den Weg in die A-Klasse gegangen wäre, um dort einen Neuaufbau zu starten. Dieses Szenario möglichst vermeiden soll nun Felix Jung (29). „In ihm haben wir einen hervorragenden Nachfolger. Er macht schon sein halbes Leben in der Jugend gute Arbeit – die meisten aus unserer Mannschaft haben schon unter ihm gespielt. Und er ist extrem motiviert“, spart Josef Geiger nicht mit Vorschusslorbeeren. „Ich bin überzeugt, dass er diese Motivation auch an die Spieler weitergeben kann.“

Ähnliche Turbulenzen wie im Herbst 2019, als der damalige Vorstand um Tom Huber hinschmiss und die Entlassung von Trainer Klaus Brand den Zerfall einer ganzen Mannschaft nach sich zog, befürchte er dieses Mal jedenfalls nicht. „Das Team ist intakt, der Zusammenhalt ist sehr gut“, zeigt sich der SVEB-Kapitän zuversichtlich, dass es noch nicht zu spät ist, das gemeinsame Ziel zu schaffen, dass da lautet: „Die Liga halten!“ (Rudi Stallein)