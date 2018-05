SV Eurasburg-Beuerberg: Abschied aus der Kreisliga

„So einen blutleeren Kick mag ich nicht nochmal sehen“

Pfiat di, Kreisliga! In einem vorgezogenen Punktspiel beim TuS Holzkirchen II verabschiedet sich der SV Eurasburg-Beuerberg am Donnerstag (17 Uhr) in die Kreisklasse.

Eurasburg/Beuerberg – Und zum Saisonausklang möchte man sich nach Möglichkeit besser präsentieren, als zuletzt vor eigenem Publikum. Jedenfalls wünscht sich das Ralf Knobloch. „So einen blutleeren Kick mag ich eigentlich nicht nochmal sehen“, sagt der Eurasburger Co-Trainer im Rückblick auf die 0:3-Niederlage gegen die SG Hausham. „Das macht keinem Spaß, weder Spielern noch Zuschauern, und ist auch nicht der Sinn, weshalb man Fußball spielt.“

Allerdings ist es nachvollziehbar, dass die Leidenschaft nach dem verspielten Klassenerhalt bei den meisten Aktiven dahin ist, zumindest für den Rest dieser Saison. Bei Torhüter Bastian Greimel, der in Holzkirchen urlaubsbedingt im Kader fehlt, sorgt die zu Ende gehende Spielzeit nachhaltig für Unlust. Der Keeper habe bereits angekündigt, nicht mehr für den SV zur Verfügung zu stehen. Er wolle seine Karriere vorerst auf Eis legen, so Trainer Knobloch. Für den Platz zwischen den Pfosten stehen kommende Saison Nachwuchskeeper Florian Heigl sowie Severin Moschberger, der im Spiel beim Tabellenachten die Nummer eins trägt, zur Verfügung.

Ebenfalls verzichten muss der SVEB im letzten Punktspiel auf Florian Hartmann, der wegen einer Ellenbogenverletzung außer Gefecht gesetzt ist. Ungeachtet dessen hoffe er auf eine deutliche Leistungssteigerung seiner Elf, sagt Knobloch. „Wenn wir schon am Feiertag spielen, sollte man sich nochmal zusammenreißen.“

SV Eurasburg-Beuer.: Moschberger – C. Knobloch, Pasic, Greimel, Gellner, Mathäus, Götzinger, Sturm, Manhart, Maier, Bauer, Waldherr, Kink