„Die Lernkurve ist extrem steil“: SV Eurasburg will den Aufwärtstrend fortsetzen

Von: Rudi Stallein

Der SV Eurasburg-Beuerberg in der Saison 2022/23: (hi., v.li.) David Nocker, Simon Huber, Florian Praxmarer, Manuel Ludwig, Tobias Niggl, (Mi., v.li.) Betreuer Kilian Mannhardt, Niklas Nocker, Valentin Seelbach, Christian Bauer, Michael Kerschbaumer, Christian Martner, Leander Harréus, Simon Stevens, Trainer Felix Jung, (vo., v.li.) Michael Endres, Georg Holzer, Andreas Schwaighofer, Fabian Kreuzig, Josef Geiger, Jan Leyding. Es fehlen Lukas Bergmoser, Julian Jäger, Marco Endres, Dominik, Hoffmann, Stefan Klostermair, Luca Klein, Bela Burger, Peter Disl und Martin Seelbach. Foto: sveb © sveb

Der SV Eurasburg-Beuerberg hat den Abstieg erst in der Relegation abgewendet. In dieser Saison schielen die Kreisklassen-Fußballer auf die Top Drei.

Eurasburg – Mit gemischten Gefühlen blickt Felix Jung der neuen Saison entgegen. „Wir haben nicht vergessen, wo wir herkommen“, meint der Coach des SV Eurasburg-Beuerberg mit Blick auf die vergangene Spielzeit, die erst in der Relegations-Nachspielzeit mit einem fulminanten 6:0-Sieg gegen Egling ein gutes Ende genommen hatte. Gleichzeitig schöpft der SVE-Trainer viel Optimismus aus den im Abstiegskampf gemachten Erfahrungen.

„Wir haben vorher viel Lehrgeld bezahlt, aber aus der Relegation viel Positives mitgenommen“, sagt Jung. „Wir haben insgesamt viel gelernt, viel weiterentwickelt – aber es bleibt spannend, wie es mit der jungen Mannschaft weitergeht.“

Deren Durchschnittsalter ist nach den Abgängen von Benedikt Bergmoser und Wolfgang Wenus (beide DJK Waldram) noch einmal gesunken. Außerdem schleppt man aus der vergangenen Saison noch ein paar Verletzte mit (Lukas Bergmoser, Marco Endreß, Michael Endreß und Torhüter Dominik Hoffmann). Aber der verbliebene Kader sei voll bei der Sache gewesen. „Die Trainingsbeteiligung war sehr gut, die Mannschaft steht top im Saft. Jeder gibt Vollgas“, freut sich der Coach.

Der Trainingseifer lässt ihn auch über die teils durchwachsenen Ergebnisse in den Testspielen hinwegsehen. „Das ist normal in der Vorbereitung“, mag er den Partien gegen den ESV Penzberg (3:1), die SG Baiernrain/Dietramszell (1:2), DJK Waldram (2:2) und SV Münsing (0:5) nicht übermäßige Bedeutung beimessen. Wichtiger sei, dass die Mannschaft ihren Aufwärtstrend fortsetze. „Die Lernkurve ist extrem steil, die Spieler sind offen für Neues. Diesen Weg müssen wir weitergehen“, so Jung.

Dazu kommt ihm offenbar die neue Ligeneinteilung genau im rechten Moment. Er halte die Liga für sehr ausgeglichen, wobei die drei Geretsrieder Klubs vermutlich die Favoriten seien. „Für uns hat oberste Priorität, nicht nochmal in den Abstiegsstrudel zu geraten“, betont der SVE-Trainer, der aber auch kein Hehl daraus macht, das er schon gerne vorne mitmischen möchte: „Wir schielen schon auf die Top Drei.“ (Rudi Stallein)

SV Eurasburg-Beuerberg

Trainer: Felix Jung (wie bisher).

Abgänge: Benedikt Bergmoser, Wolfgang Wenus (beide DJK Waldram).

Zugänge: Marlin Seelbach (eigene U19), Peter Diesl , Simon Stevens (beide Baiernrain) Martin Woitzik (vereinslos), Franz Bahle, Luca Klein, Jan Leyding (alle zuletzt pausiert).