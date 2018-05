SV Eurasburg-Beuerberg: Zum Abschluss einfach schönen Fußball spielen

Kreisliga 1

von Rudi Stallein schließen

Eurasburg/Beuerberg – Beim SV Eurasburg-Beuerberg bläst man Trübsal seit feststeht, dass man sich nach zwei Jahren aus der Kreisliga verabschieden muss. Die 0:1-Niederlage bei den SF Aying besiegelte endgültig einen Abstieg, der sich bereits lange angekündigt hatte.

„Es ist ärgerlich, wie er zustande gekommen ist“, sagt Ralf Knobloch. „Über die ganze Saison gesehen, wäre der durchaus vermeidbar gewesen.“ Den „zu kleinen Kader“ sieht der Eurasburger Co-Trainer als größtes Problem in der abgelaufenen Saison. Der fehlende Konkurrenzkampf habe bei dem einen oder anderen Spieler zu einer mangelhaften Einstellung geführt, die wiederum in entscheidenden Spielen Punkte gekostet hat. Folglich gilt einer personellen Aufstockung der ersten Mannschaft das Hauptaugenmerk beim Blick in die nahe Zukunft. Nach dem Aying-Spiel sei die erste Reaktion trotziger Natur gewesen. Nach dem Motto: Der harte Kern bleibt beieinander. Nächste Saison greifen wir wieder an. „Weggehen nach so einer Saison ist nicht das Richtige“, gibt Knobloch zu bedenken, dass man gemeinsam das Ziel Neuaufbau ins Auge fassen sollte. Cheftrainer Klaus Brand und sein Co haben dem Verein bereits vor einigen Wochen unabhängig von der Liga für die neue Saison ihr Okay gegeben. „Man kann nicht immer jeden halten“, macht Knobloch Andeutungen, dass es im Kader Veränderungen geben wird. Andreas Mathäus wird, wie er schon bei seinem Engagement in der Winterpause erklärt hatte, zum ASC Geretsried, der in die A-Klasse aufgestiegen ist, zurückkehren. Zu weiteren „möglichen Wackelkandidaten“ wollte Knobloch sich noch nicht äußern. Und für das letzte Heimspiel der Saison gegen die SG Hausham hat er einen simplen Wunsch: „Einfach schönen Fußball spielen und versuchen, zu gewinnen.“ rst

SV Eurasburg-Beuerberg: B. Greimel – Knobloch, Pasic, D. Greimel, Bauer, Gellner, Mathäus, Götzinger, Manhart, Hartmann, Maier, Haigl, Sturm, Lange, Delli-Zotti, Kink, Moschberger.