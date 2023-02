SV Münsing: „Nix Berauschendes“ beim 5:0 gegen FC Geretsried

Von: Rudi Stallein

Sebastian Uhle erzielte im Testspiel drei Tore für den SV Münsing. © SV Münsing

Das Ergebnis sei „in Ordnung“, wie Ralf Zahn lapidar feststellte.

Münsing/Geretsried – Insgesamt verpasste der Trainer dem Zustandekommen des 5:0-Siegs im Testspiel seines SV Münsing gegen den FC Geretsried unmittelbar nach Spielschluss aber die Überschrift „nix Berauschendes“. „Das war in weiten Teilen sehr fehlerhaft“, kritisiert Zahn vor allem seine Offensivabteilung.

„Hinten sind wir top gestanden“, hebt der Münsinger Coach den kompakten Auftritt seiner defensiven Dreierkette um Christian Auer, der auf der zentralen Position „sehr stark“ agierte, hervor.

Von den gesamten 90 Minuten war ihm nur eine Szene in Erinnerung geblieben, in der die zwei Ligen niedriger in der A-Klasse beheimateten Gäste ansatzweise so etwas wie eine Torchance kreiert hatten. Seinem eigenen Team kreidete er an, mit vielen guten Gelegenheiten zu nachlässig umgegangen zu sein. „Im Spiel nach vorn waren wir oft schlampig.“ Zu ungenau, zu ungeduldig sei da gehandelt worden. „Jeder Pass sollte der entscheidende sein.“

Weil außerdem „drei dicke Dinger“ im ersten Durchgang vergeben worden waren, ging es „nur“ mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. Sebastian Uhle hatte in der 19. Minute das 1:0 markiert, Sebastian Schönacher in der 27. Minute nachgelegt. „Die Tore waren schön herausgespielt“, meint SV-Coach Zahn. „Immer wenn wir einfach gespielt haben, waren wir gefährlich und erfolgreich.“

So wie kurz nach Wiederbeginn, als Uhle mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (49.) erhöhte. In der Schlussphase schraubten Uhle (86.) und Stefan Mannweiler (88.) das Ergebnis auf 5:0. Da standen nur noch zehn FC-Kicker auf dem Platz, nachdem Robin Sattler sechs Minuten vor Ende der Partie die Ampelkarte gesehen hatte.

„Wir haben zu oft zu umständlich agiert“, fasst Zahn zusammen und deutete damit schon mal an, woran es im nächsten Spiel bei Bezirksligist MTV Berg am kommenden Dienstag zu arbeiten gilt. (rst)