SV Münsing sauer: „Unverschämt. Wir werden nur unter Protest zu den Entscheidungsspielen antreten“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Mit Glück und Leidenschaft holten sich Sebastian Uhle (li.) und der SV Münsing einen 3:2-Sieg in Kreuth, muss aber noch zwei Relegationsspiele gegen Aying am Donnerstag und Sonntag überstehen. Foto: hans lippert © hans lippert

Ralf Zahn war am späteren Samstagnachmittag gleichermaßen begeistert wie empört. In erster Linie freute sich der Trainer des SV Münsing über den 3:2 (1:2)-Sieg seiner Schützlinge im letzten Kreisliga-Match beim Tabellenführer FC Real Kreuth.

Kreuth/Münsing – „Das war heute kämpferisch und läuferisch top“, lobte Zahn. Seine Hoffnung, als bester Drittletzter aller drei Abstiegsgruppen doch noch der Relegation zu entgehen, sah der 55-Jährige schon bei einem Blick in den Terminkalender schwinden: Aus unbekannten Gründen wurde die mitentscheidende Partie zwischen Oberweikertshofen II und Eichenau erst um 16 Uhr angepfiffen. Eigentlich ein Unding am letzten Spieltag, wo es üblicherweise eine identische Anstoßzeit gibt, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Prompt trennten sich die beiden Kontrahenten friedlich mit einem 0:0, womit Münsing in die Relegation rutschte. „Das ist unverschämt. Wir werden nur unter Protest zu den Entscheidungsspielen antreten“, schnaubte der SVM-Trainer, der mit seiner Elf nun gegen den Kreisklassen-Zweiten SG Aying/Helfendorf nachsitzen muss (Do., 1. Juni, 19 Uhr in Münsing; So., 4. Juni, 16 Uhr in Aying).

Allerdings muss ihm dafür nicht bange sein, wenn seine Schützlinge eine ähnlich gute Moral zeigen wie am Samstag in Kreuth. Bereits nach 13 Minuten brachte Michael Lang die Gäste in Führung, wobei man postwendend den Ausgleich durch Tobias Frank hinnehmen musste. Nach einer halben Stunde brachte Torjäger Moritz Mack die Hausherren dann mit 2:1 in Führung. „Es war das erwartet schwere Spiel, denn Kreuth war natürlich spielerisch stärker“, räumte Zahn ein. Doch seine Mannschaft ging im zweiten Abschnitt viel Risiko, spielte druckvoll und bekam in der 64. Minute nach einem Foul an Julian Hauptmann einen Elfmeter zugesprochen: Erneut Lang verwandelte zum 2:2-Ausgleich. Groß war der Jubel, als Stefan Mannweiler dank einer verunglückten Flanke sogar das 3:2 gelang (71.). „Diesen Vorsprung haben bis zum Schluss mit Glück und Leidenschaft verteidigt“, freute sich der Trainer.

Real Kreuth - SV Münsing 2:3 (2:1)

Tore: 0:1 (13.) Lang, 1:1 (13.) Frank, 2:1 (30.) Mack, 2:2 (64./FE) Lang, 2:3 (71.) Mannweiler. – Zuschauer: 100.

SVM: M. Hirn - Buchloh, Auer, Mannweiler, Niggl, Th. Stingl, J. Hauptmann, Geiger, Graf, Lang, Uhle. Eingew.: L. Hirn, Manhart, Holzer.