Zwei Neuzugänge für den SV Münsing

Vorbereitung stimmt Trainer optimistisch

von Rudi Stallein schließen

Physisch sieht Christos Georgiadis seine Fußballer bereits gut gerüstet.

Münsing – „Konditionell sind wir im Saft“, beschreibt der Coach des SV Münsing den körperlichen Zustand des Tabellenzweiten der Kreisklasse 3 nach der Hälfte der Wintervorbereitung. Nun hoffe er, dass er mit seiner Mannschaft auf einem vom Schnee befreiten Trainingsplatz auch am technisch-taktischen Feinschliff arbeiten kann.

Vor dem Winterwetter zu Hause war der SVM zwischenzeitlich geflüchtet und hatte für fünf Tage wieder im frühlingsmilden Malcesine ein Trainingslager bezogen. Das am Gardasee absolvierte Testspiel gegen den SV Zamdorf ging zwar mit 0:1 verloren. Aber dem Vergleich mit dem Tabellenführer der Kreisklasse München konnte der Trainer dennoch viel Gutes abgewinnen. „Zwei Mal Latte, einmal Pfosten“, zählt Georgiadis nur einen Teil der „vielen vergebenen Hundertprozentigen“ auf, die ein besseres Ergebnis verhinderten.

Zufrieden zeigt sich der Coach auch mit zwei Winter-Neugängen. Paul Müller-Menrad (21), in der Saison 2016/17 schon für den SVM im Einsatz, kehrt nach Gastspielen beim TSV Perchting und bei der SSG Um wieder zurück und soll im zentralen Mittelfeld Akzente setzen. Mehr Alternativen in der Offensive verspricht sich Georgiadis vom 29-jährigen Tobias Kiefer. Der Angreifer war zuletzt beim FV Muggensturm, 25 Kilometer südlich von Karlsruhe, in der Kreisliga Baden-Baden aktiv. Ihn hat es aus beruflichen Gründen nach Oberbayern verschlagen – in dieselbe Firma, in der auch neuerdings sein Trainer angestellt ist. Das letzte Vorbereitungsmatch vor dem Punktspielstart bestreitet der SVM am Sonntag, 10. März, um 16 Uhr gegen die SG Baiernrain/Dietramszell. rst