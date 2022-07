Schönacher trifft dreifach: SV Münsing fertigt RW Bad Tölz mit 4:0 ab

Von: Rudi Stallein

Sebastian Schönacher Dreifacher Torschütze für den SV Münsing © SV Münsing

Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich am Sonntag das Vorbereitungsspiel zwischen den Kreisliga-Aufsteigern SV Münsing und SC Rot-Weiß Bad Tölz.

Münsing/Bad Tölz – Während Münsings Trainer Ralf Zahn seiner Mannschaft ein „echt gutes Spiel über fast 90 Minuten“ attestierte, musste RW-Coach Sebastian Wagner eingestehen: „Wir haben nicht die richtige Einstellung zum Spiel gefunden.

Der Einsatz war nicht so da, wie in den vorherigen Spielen. Wie das geht, hat uns Münsing eindrucksvoll gezeigt.“

Hinzu kam, dass die Zahn-Truppe den Rot-Weißen früh den Schneid abgekauft hatte. Die Hitze tat dann ein Übriges. Zur Pause führten die Gastgeber 1:0 durch ein Tor von Sebastian Schönacher, der sein erstes Vorbereitungsspiel über 90 Minuten absolvierte – und nur vier Minuten nach Wiederbeginn das 2:0 nachlegte. „Damit hatten wir ihnen den Zahn gezogen“, registrierte der SVM-Coach in der Folgezeit weiter nachlassende Gegenwehr bei den Gästen. „Dieses Mal haben wir in der zweiten Halbzeit nicht aufgehört – und auch unsere Torchancen genutzt“, freute sich Ralf Zahn. Sebastian Schönacher ließ in der 65. Minute seinen dritten Treffer folgen, Julian Hauptmann erhöhte 120 Sekunden später auf 4:0.

RW-Coach Wagner: „Das war zu wenig“

Gästetrainer Wagner verzeichnete für seine Elf hingegen nur einen Volleyschuss von Ahmad Abu Swid als ernst zu nehmende Torchance, und eine „Halbchance“ von Maximilian Geisler. Was ihn zu dem Fazit veranlasste: „Nach vorne war das diesmal viel zu wenig. Der Sieg für Münsing ist auch in der Höhe verdient.“ (rst)