SV Münsing ist nur einen Schritt vom Klassenerhalt entfernt

Von: Rudi Stallein

Der knappe Sieg im Hinspiel wird den Münsingern eventuell noch nicht reichen. © Hand Lippert

Mit einem 1:0-Erfolg ist der SV Münsing in die Relegation gestartet. Im Rückspiel gegen SG Aying soll der Klassenerhalt nun perfekt gemacht werden.

Münsing – Der SV Münsing will sich nach dem Hinspielsieg gegen die SG Aying/Helfendorf den Klassenerhalt nicht mehr nehmen lassen und hofft auf einen weiteren Erfolg im Rückspiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr).

Einen Schritt ist der SV Münsing noch vom Klassenerhalt in der Kreisliga entfernt. Doch der könnte anstrengend werden. „Ich stelle mich auf ganz schwere 90 Minuten ein“, sagt Trainer Ralf Zahn vor dem Rückspiel auf dem Sportplatz in Aying. Zwar hatte seine Mannschaft beim 1:0-Sieg am Donnerstagabend durch ein Tor von Michael Lang den Emporkömmling aus der Kreisklasse über weite Strecken der Partie beherrscht.

Aber der Münsinger Coach betont, dass bisher nur der halbe Weg zurückgelegt worden ist. „Wir schauen jetzt, dass wir auch den letzten Schritt gehen“, so Zahn, der „einen kleinen Vorteil“ bei seiner eigenen Truppe sieht. Nicht nur wegen des Ein-Tor-Vorsprungs, sondern weil ihm das Verhalten seiner Mannschaft mächtig imponiert. „Man muss immer wieder die Umstände betrachten, die vielen Verletzungen und Ausfälle“, sagt der SV-Trainer. „Wie die Mannschaft das wegsteckt, davon bin ich begeistert. Die Mentalität ist unglaublich.“

Diese Energie wird die Mannschaft in Aying noch einmal zeigen müssen. „Die Gier zu gewinnen war bei uns einfach größer“, sagt Zahn. „Das müssen wir am Sonntag noch einmal auf den Platz bringen.“

Zur Vorbereitung gab es am Freitagabend eine lockere Trainingseinheit. „Die Müdigkeit rauslaufen, regenerieren, Körperpflege“, so Zahn. Zuversicht, dass sein Team den Klassenerhalt am Sonntag fix machen werde, schöpft der Coach auch aus dem Verlauf des Hinspiels. „Wir haben in der zweiten Halbzeit noch gewaltig zulegen können. Körperlich, physisch ist uns die Spielgemeinschaft überlegen, aber wir haben mit unglaublicher Energie dagegengehalten.“

Und die Münsinger Akteure auf dem Platz haben „taktisch sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, stellt Zahn fest. Deshalb gebe es keinen Grund, an der Aufstellung und an der Taktik etwas zu ändern. „Wir werden uns nicht hinten reinstellen und das 1:0 verteidigen“, betont der SV-Trainer. „Wir werden versuchen, den Gegner richtig zu beschäftigen.“ Fakt ist: „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber noch gar nichts erreicht.“ (Rudi Stallein)

SV Münsing

M. Hirn, Werner - Buchloh, Mannweiler, L. Hirn, J. Holzer, Stingl, Müller-Menrad, Hauptmann, Geiger, Graf, Lang, Auer, Niggl, A. Holzer, C. Schmid