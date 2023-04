Nicht schön, aber erfolgreich: SV Münsing holt Derbysieg über DJK Waldram

Von: Rudi Stallein

Zweikampf mit Folgen: DJK-Innenverteidiger Abdel Kabbaj (Mitte, li. Kilian Müller) trifft Münsings Sebastian Schönacher (re.) am Fuß, Michael Lang verwandelt den Elfmeter zur 1:0-Führung. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Abstiegskampf pur erlebten die knapp 300 Zuschauer, die sich bei herrlichem Frühlingswetter auf ein spannendes Derby gefreut hatten.

Münsing/Waldram – Freuen konnten sich am Ende nur die Gastgeber, die „in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hat“, wie Waldrams Trainer Günther Mücke nach Spielschluss feststellte, knapp die Nase vorn hatten. Dass sie dabei nicht auch noch einen Schönheitspreis gewannen, war den Münsinger Kickern herzlich egal. Deren Trainer Ralf Zahn hatte schon vor dem Anpfiff angemerkt: „Es muss nicht schön sein, es reicht, wenn es erfolgreich ist.“

Jubeln konnte der Münsinger Anhang schon nach drei Minuten. Innenverteidiger Abdel Kabbaj traf Münsings Sebastian Schönacher am Fuß, was den Angreifer zu Boden brachte und Schiedsrichter Thomas Sonnleitner zu einem ersten beherzten Pfiff animierte. Michael Lang ließ sich die Chance zur frühen Führung für die Gastgeber nicht entgehen. Doch keine 20 Minuten später trat Münsings Lorenz Niggl den Ball beim Abwehrversuch unhaltbar für seinen Keeper Tobias Werner in den Winkel des eigenen Tores – 1:1 aus heiterem Himmel. Damit sind die Höhepunkte der ersten Halbzeit eines über weite Strecken zerfahrenen Spiels schon erfasst.

Nach der Pause brachte Mücke den lange verletzten Ex-Münsinger Torjäger Simon Schmid ins Spiel, und der hatte nach einer Minute die riesen Chance, aber SV-Torhüter Werner parierte den Schuss aus kurzer Distanz mit starkem Reflex. In der Folgezeit versuchten beide Mannschaften ihr Glück mit hohen Bällen in die Box, was meist wenig Aussicht auf Erfolg versprach, weil beide Abwehrreihen massiv verteidigten, was in die Nähe ihres Tores kam. Bis zur 81. Minute. Bei einer Ecke von Lang war Stefan Mannweiler mit dem Kopf einen Tick früher am Ball als DJK-Schlussmann Florian Schubert. Die erneute Führung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen.

„Es war ein total offenes Spiel, einen Punkt hätten wir gerne mitgenommen“, fasst DJK-Trainer Mücke die aus seiner Sicht enttäuschende Partie zusammen. „Der Mannschaft ist klar, dass es in jedem Spiel gegen den Abstieg geht. Dafür ist Leidenschaft und Kampfgeist gefordert – und das hat sie wieder an den Tag gelegt“, erklärt SV-Coach Ralf Zahn sichtlich zufrieden. „Es geht in der Situation nicht darum, Fußball zu zelebrieren, sondern zu arbeiten.“

SV Münsing – DJK Waldram 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 (3.) Lang, 1:1 (21.) Niggl (Eigentor), 2:1 (81.) Mannweiler, – Zeitstrafe: Kabbaj (Waldram). Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner, – Zuschauer: 290.

SV Münsing: Werner - Buchloh, Mannweiler, L. Hirn, Niggl, Manhart, Holzer, Stingl, Schönacher, Hauptmann, Lang. Eingew.: Geiger, Pflieger, Uhle, Graf.

DJK Waldram: Schubert - Müller, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Haefner, Gruber, Hensel, Loto, Gebel. Eingew.: Schmid, Simon, Schiegl, Zöhren, Bergmoser.