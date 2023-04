SV Münsing: Enges Spiel knapp verloren – „Die stehen nicht umsonst oben“

Von: Rudi Stallein

Die große Chance für den Münsinger Ausgleich hatte Michael Geiger (li.) auf dem Fuß. © rst

Fünf Klubs sind in der Kreisliga-Abstiegsrunde ganz dicht beieinander. Nur einer scheint sich aus dem Gedränge völlig raushalten zu wollen – der FC Real Kreuth.

Münsing – Das Team von Trainer Tobias Schnitzenbaumer stellte seine derzeitige Ausnahmeposition auch beim SV Münsing unter Beweis stellte und trat mit einem 2:0-Sieg die Heimreise an. „Die stehen nicht umsonst oben und haben erst zwei Gegentore“, unterstrich Ralf Zahn, machte aber auch deutlich, dass für seine Elf „mit ein bisschen Spielglück“ womöglich mehr hätte drin sein können.

„In der ersten Halbzeit waren wir nach vorne zu passiv“, bemängelte der Münsinger Coach „zu wenig Unterstützung“ für die Offensivabteilung.

Dafür präsentierte sich die Defensive recht stabil, weshalb auch die Gäste nur zu wenigen Abschlüssen kamen. Nur in der 19. Minute ließ die Abwehr es nach einem abgeprallten Ball an der nötigen Konzentration missen. Moritz Mack nutze die Chance und setzte Christopher Schröter, der den zum 1:0 für Kreuth vollendete. „Da waren wir in der Abwehr einfach zu weit weg von den Leuten“, analysierte Zahn. „Das war einer wenigen Fehler, die wir gemacht haben.“

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs bot sich unverhofft Michael Geiger die Chance zum Ausgleich, als ihm der Ball plötzlich vor die Füße fiel, sein Schuss aber im letzten Moment von einem Kreuther Abwehrspieler geblockt wurde. „Da wäre mehr drin gewesen“, haderte der SVM-Trainer, der sich mit dem Auftreten seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit jedoch zufrieden zeigte. „Da haben wir alles mobilisiert und sie vor Probleme gestellt“, so Zahns Fazit.

Die Entscheidung fiel in der Schlussminute, als Alexis Eilers nach einem Faupax von Münsings Torhüter Tobias Werner nur noch ins leere Tor einschieben brauchte. „Kreuth hatte mehr vom Spiel und war spielerisch auch die bessere Mannschaft, deshalb ist der Sieg schon irgendwie verdient“, fasste Zahn zusammen. „Wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Sauerlach. Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen.“ rst

SV Münsing - FC Real Kreuth 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (19.) Schröter, 0:2 (90.) Eilers. – Schiedsrichter: Markus Steingruber. – Zuschauer: 90

SVM: Werner - Buchloh, Auer, Mannweiler, L. Hirn, Niggl, Stingl, Schönacher, Hauptmann, Graf, Lang. Eingewechselt: Uhle, Seit, Geiger