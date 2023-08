SV Münsing geht in Miesbach mit 1:6 unter

Von: Rudi Stallein

Miesbach/Münsing – Es klingt nach einer Seuche, einer Fehler-Seuche: Wie in den ersten zwei Partien der Saison brachte sich der SV Münsing auch beim SV Miesbach durch haarsträubende Fehler ins Hintertreffen. Und dieses Mal kam die Elf von Trainer Ralf Zahn richtig unter die Räder: 6:1 hieß es am Ende für die Gastgeber, die im zweiten Saisonspiel (die Partie in Berg wurde verlegt) den zweiten Kantersieg verbuchen.

Dabei waren die Gäste 40 Minuten „toll im Spiel“, wie Zahn ihnen attestiert. Trotz eines „Katastrophenfehlers“, der SVM-Neuzugang Sean Erten (16.) die Möglichkeit zu einem Solo bot, die er zum 1:0 nutzte. Münsing erholte sich rasch und glich durch einen „superschönen Treffer“ (Zahn) von Sebastian Schönacher nach Flanke von Thomas Stingl (25.) aus.

Die Partie war wieder offen, bis aus der Münsinger Innenverteidigung ein Zuspiel auf Torhüter Michael Hirn zu kurz geriet. Dieses Mal war Maximilian Wiedmann der Nutznießer, brachte Miesbach wieder in Führung. Nun gingen die Münsinger Köpfe nach unten. „Den ersten haben wir weggesteckt, aber vom zweiten Nackenschlag haben wir uns nicht mehr erholt“, stellt der SV-Coach fest, nachdem sein Team mit dem nächsten Angriff das 1:3 kassierte. Zwar hatten die Gäste kurz nach der Pause durch Hans Zachenbacher nach Doppelpass die Chance heranzukommen, was Miesbachs Schlussmann Tobias Magritsch jedoch verhinderte. Das 4:1 für Miesbach durch Josef Sontheim (58.) bedeutete das Ende der Münsinger Gegenwehr. Florian Stoib (68.) und abermals Sontheim per Elfmeter (79.) stellten im Zehn-Minutentakt auf 6:1.

Fehler machen alles kaputt

„Die Mannschaft ist wahnsinnig geknickt. Sie hat sich eine Halbzeit toll präsentiert, und dann machen individuelle Fehler alles kaputt“, analysiert Zahn. „Wir müssen das schnell aus den Köpfen kriegen, damit sich das nicht negativ festsetzt.“ RUDI STALLEIN

SV Miesbach - SV Münsing 6:1 (3:1), – Tore: 1:0 (16.) Erten, 1:1 (25.) Schönacher, 2:1, 3:1 (39., 41.) Wiedmann, 4:1 (58.) Sontheim, 5:1 (68.) Stoib, 6:1 (79.) Sontheim. Schiedsrichter: Johannes Rotter, – Zuschauer: 170, – SV Münsing: M. Hirn - L. Hirn, Mannweiler, Auer, Stingl, Zachenbacher, Schönacher, Spilker, L. Hauptmann, Lang, Gebel. Eingewechselt: Pflieger, Graf, Geiger, Niggl, Manhart.