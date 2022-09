„Das Beste seit ich hier bin“ – Münsing fügt Habach erste Saisonniederlage zu

Von: Rudi Stallein

Teilen

Nur zwei Tagen nach dem Sechziger-Festspiel herrschte beim SV Münsing wieder Kreisliga-Alltag. Aber wie.

Münsing – „Das war ein Wahnsinnsspiel, das beste seit ich hier bin“, schwärmte SV-Coach Ralf Zahn nach dem 3:2-Sieg gegen den ungeschlagenen Tabellenführer ASV Habach.

Sebastian Schönacher brachte die Gastgeber nach Flanke von Michael Lang per Kopfball in Führung, die jedoch nur 20 Minuten Bestand hatte. Dann glich Martin Leiß mit einem Flachschuss ins lange Eck aus. Wenig später hatten die Gäste Glück, dass der Unparteiische eine Notbremse gegen Schönacher mit Freistoß und Gelb ahndete.

Ein Gustostück für Fußballfeinschmecker folgte kurz nach Wiederbeginn: Michael Geiger setzte sich im Dribbling gegen zwei Gegner durch und brachte mit einem perfekten Steckpass in die Tiefe Schönacher ins Spiel, der sich die Gelegenheit zum 2:1 (50.) nicht entgehen ließ. Julian Hauptmann erhöhte zwei Minuten später auf 3:1. Habach stellte in der Abwehr auf Dreierkette um und verstärkte die Offensive, was bald zum Anschlusstreffer durch Felix Habersetzer (66.) führte.

In der Folgezeit hatte SVM-Keeper Michael Hirn mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen. „Er hat zwei, dreimal hervorragend gehalten“, lobte Zahn seinen Torwart, der sich seine größte Tat bis zum Schluss aufbewahrte: In der Nachspielzeit wertete Schiedsrichter Alexander Schramm das Zusammenrumpeln von zwei Akteuren als Foul des Münsinger Abwehrspielers. Hirn blieb cool und parierte auch den Strafstoß. „Das war das Sahnehäubchen auf der Torte“, freute sich Zahn. „Manchmal braucht es auch ein bisschen Glück.“ (rst)

SV Münsing – ASV Habach 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 (15.) Schönacher, 1:1 (36.) Leiß, 2:1 (50.) Schönacher, 3:1 (52.) Hauptmann, 3:2 (66.) Habersetzer. – Rot: Feigl (87./Habach). – Zuschauer: 130.

SVM: M. Hirn - Buchloh, Auer, Mannweiler, L. Hirn, Schönacher, Hauptmann, Seitz, Geiger, Uhle, Lang. Eingewechselt: Pflieger, Graf, Manhart, Niggl.