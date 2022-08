SV Münsing: Etwas weniger effektiv - „Sehr gut verkauft“

Von: Thomas Wenzel

Viel Arbeit hatte die Münsinger Defensive um Luis Hirn (re.) mit den Habacher Stürmern um Maxi Nebl. Am Ende gewann der Favorit mit 2:0. © Tamara Schuster/or

Leer ausgegangen sind die Münsinger Fußballer bei ihrem ersten Kreisliga-Auftritt nach 20 Jahren: Beim ASV Habach hatte der Aufsteiger mit 0:2 (0:1) das Nachsehen.

Habach/Münsing – „Habach war der erwartet starke Gegner und ist für mich der Topfavorit auf die Meisterschaft“, sagte Trainer Ralf Zahn. „Dafür haben wir uns aber sehr gut verkauft und gezeigt, dass wir in dieser Liga mithalten können.“

Die Begegnung verlief von Beginn an relativ ausgeglichen, jedoch mit leichten Vorteilen für die Platzherren. „Sie waren technisch und spielerisch ein bisschen besser als wir, und vor allem auch effektiver“, räumte der SVM-Coach ein. Gemeint war unter anderem das 1:0, das Michael Baumgartner nach 17 Minuten erzielte. Doch die Münsinger verbuchten in der Folge die eine oder andere Möglichkeit, das Ergebnis auszugleichen. Ein Lupfer von Sebastian Schönacher über den ASV-Keeper ging auch übers Tor, Stefan Mannweiler verzog knapp und ein Schuss von Julian Hauptmann wurde pariert. „Mit einem bisschen mehr Glück hätten die Partie eine Wendung nehmen können“, meinte Ralf Zahn. So aber musste der Münsinger Coach mit ansehen, wie die Habacher wiederum durch Baumgartner in der 61. Minute einen Torwartfehler gnadenlos zum 2:0 ausnutzten. „Man darf nicht vergessen, dass uns die(Thomas Wenzel)

ASV Habach – SV Münsing 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (17.) Baumgartner, 2:0 (61.) Baumgartner. – SVM: M. Hirn – Buchloh, Auer, Mannweiler, L. Hirn, Holzer, Zachenbacher, Schnacher, Pflieger, Uhle. Eingew.: Hauptmann, Bartl.