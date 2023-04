SV Münsing: Nullnummer gegen Polling ist „absolut in Ordnung“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Luis Hirn war im Heimspiel gegen Polling der beste Münsinger Kicker. © SVM

Ein Null-zu-Null-Spiel der besseren Sorte erlebten die rund 120 Zuschauer, die sich am Sonntag bei englischem Wetter auf dem Sportplatz am Hartlweg eingefunden hatten.

Münsing – „Es war ein sehr intensives und sehr kampfbetontes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, so Münsings Trainer Ralf Zahn, der den Spielausgang den SV Polling über 90 Minuten gesehen, als „gerechtes Ergebnis“ einordnete.

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. „Beide Mannschaften haben sich nahezu neutralisiert“, sagte Zahn, „und wenn mal was durchkam, waren die Torhüter zur Stelle.“ Das 0:0 zur Pause war die logische Konsequenz. Nach ausgeglichenen Spielanteilen im ersten Durchgang boten sich den Gastgebern jedoch vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden. Dabei erwies sich Lukas Manhart im Angriff als absoluter Aktivposten, allerdings auch als ausgesprochen glücklos. Die beste Chance verpasste er zehn Minuten nach dem Seitenwechsel.

„Ich habe ihnen in der Pause gesagt: Wer hier das erste Tor schießt, der gewinnt“, erklärte Zahn, der in der 55. Minute sicher war, dass diese seine Mannschaft sein werde: Bei einem langen Ball in die Pollinger Hälfte scheiterte deren Torhüter Mathias Schuster beim Versuch, die Situation mit dem Kopf zu klären. Der Münsinger Angreifer hatte das leere Tor vor sich, verpasste jedoch den richtigen Augenblick, Schuster konnte – anders als am Samstagabend Dortmunds Keeper Gregor Kobel beim 0:1 im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München – rechtzeitig zurückkommen und seinen Faupax stark klären.

Dem Pollinger Anhang erstarb der Torjubel zum ersten Mal in der 53. Minute auf den Lippen, weil Münsings bester Mann an diesem Tag – Innenverteidiger Luis Hirn – den Ball im letzten Moment von der Linie beförderte. Acht Minuten vor Schluss konnten die Münsinger noch einmal tief durchatmen, weil ein Pollinger Ball aus spitzem Winkel am Außenpfosten landete.

„Von der Einstellung der Mannschaft und vom taktischen Verhalten bin ich zufrieden. Das ist absolut in Ordnung“, zog SVM-Coach Zahn ein insgesamt positives Fazit. (rst)

SV Münsing – SV Polling 0:0

Tore: Fehlanzeige. – Schiedsrichter: Stefan Legelli. – Zuschauer: 120.

SV Münsing: Werner - Buchloh, Mannweiler, L. Hirn, Niggl. Manhart, Stingl, Seitz, Geiger, Uhle, Graf. Eingewechselt: Schönacher, Lang, Hauptmann, Pflieger.