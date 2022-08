„Es geht nur über den Zusammenhalt“: SV Münsing nach Saisonstart ernüchtert

Von: Rudi Stallein

„Wir haben schon gewusst, was auf uns zukommt“: Max Pflieger (am Ball), im Match gegen Peißenberg als Kapitän des Kreisliga-Aufsteigers SV Münsing auf dem Feld, ist zuversichtlich für den weiteren Saisonverlauf. Foto: rst © rst

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, das darf man einen Fehlstart nennen. So wundert es nicht, dass bei dem mit großer Euphorie gestarteten Aufsteiger SV Münsing Ernüchterung eingekehrt ist.

Münsing – „Wir wussten, was in der Kreisliga auf uns zukommt“, sagt Max Pflieger, der die ersatzgeschwächte Mannschaft gegen den TSV Peißenberg in Vertretung von Florian Buchloh als Kapitän aufs Feld führte.

Und der 29-Jährige zeigt sich zuversichtlich, dass der erste SVM-Sieg nur eine Frage der Zeit ist, wie er zwei Tage nach der 1:2-Heimpleite im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein betonte.

Herr Pflieger, am Samstag unmittelbar nach dem Spiel wirkten Sie und ihre Mitspieler ziemlich niedergeschlagen. Hat sich der Frust inzwischen gelegt?

Ja, natürlich. Aber am Samstag waren wir sehr enttäuscht. Man spielt ja, um zu gewinnen. Wir sind mit großer Vorfreude in die Saison gegangen und haben zwei Mal nix geholt. Da ist man schon ein bisschen geknickt.

Gegen Peißenberg war Ihre Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel. Hatten Sie zuviel Respekt vor dem Gegner?

Respekt haben wir vor jedem Gegner. Aber wir haben uns nicht in die Hosen gemacht. Wir mussten fünf Stammspieler ersetzen, zwei Mann auf der Bank waren außerdem gerade erst aus dem Urlaub zurück – die Ausgangslage war also nicht besonders gut. Okay, der Trainer sagt immer: Die elf, die auf dem Platz stehen, müssen es dann bringen. Aber auf diesem Niveau wird jeder kleine Fehler bestraft. Das war beim 0:2 in Habach schon so, aber da waren wir trotzdem insgesamt besser im Spiel.

In der zweiten Halbzeit geben Peißenberg sah es dann auch wieder ein ganzes Stück besser aus. Was hat Ihr Trainer Ralf Zahn in der Halbzeit gesagt?

Er hat uns deutlich gemacht: Wenn wir mehr den Ball haben, kann Peißenberg nicht gefährlich werden. Das haben wir versucht umzusetzen, und den Ball mehr in den eigenen Reihen laufen lassen. Peißenberg hat dann immer mehr lange Bälle gespielt, da wussten wir: Okay, wir machen was richtig.

Hatten Sie sich die Kreisliga leichter vorgestellt?

Nein, wir haben schon gewusst, was auf uns zukommt. Da gibt es sicher keinen Gegner, den wir unterschätzen. Insgesamt gibt es hier eine deutliche Steigerung im Leistungsniveau. Da müssen alle elf bis 16 Spieler über 90 Minuten hellwach sein. Es reicht halt einfach nicht, wenn du zwei, drei Prozent in der Hosentasche lässt.

Was ist denn anders als in der Kreisklasse?

Tempo und Technik sind in der Kreisliga deutlich höher. Du hast kaum Zeit durchzuschnaufen, sonst wirst du eiskalt bestraft. Das ist der große Unterschied. Aber wie gesagt, das war jedem von uns klar.

Auffällig war, dass gegen Peißenberg eine Halbzeit lang komplett diese Energie gefehlt hat, die euch letzte Saison ausgezeichnet hat …

Ich glaube, die Auftaktniederlage hat einigen im Kopf ein bisschen zugesetzt. Sie haben sich selbst zuviel Druck aufgebaut. Wir sind eine sehr junge Mannschaft – sind vielleicht ein bisschen nervös geworden, wollten zuviel, und dann ist es schludrig geworden.

Nun sind ja erst zwei Spieltage absolviert, da muss man noch nicht allzu schwarzsehen ...

Das habe ich den Spielern beim Bier nach dem Spiel auch gesagt: Wir brauchen jetzt nichts losbrechen, sondern müssen zusammen weiterarbeiten, zusammen weiter trainieren. Jetzt ist noch Urlaubszeit, aber wenn der August rum ist, wird es auch mit der Trainingsbeteiligung besser werden. Natürlich musst du an jedem Wochenende 100 Prozent auf den Platz bringen.

Aber ich bin für die Zukunft guter Dinge. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, mit guten Ergebnissen, wie dem 4:0 gegen Rot-Weiß Bad Tölz, die ja auch in die Kreisliga aufgestiegen sind. Das sind Indikatoren, die zeigen, dass wir es können. Klar ist jetzt Druck und Nervosität da, aber wenn wir die minimieren, dann bin ich zuversichtlich, dass wir bald die ersten Punkte holen. Vielleicht schon am Freitag …

Da geht es zum Bezirksliga-Absteiger Pöcking, der nach zwei Siegen die Tabelle anführt.

Das wird sicher nicht leichter. Aber wenn wir Teamgeist und Laufbereitschaft zeigen, dann können wir gegen jeden Gegner was holen. Vor jedem Spiel, in der Kabine, haben wir einen Punkt. Jedes Spiel beginnt bei 0:0 – so versucht der Trainer uns einzustellen.

Apropos Teamgeist: Wie weit muss man sich um den Sorgen machen, wenn weiter verloren wird?

Der Teamgeist ist noch nicht gefährdet. Man muss jetzt viel reden, viel kommunizieren. Aber jeder wusste, was auf uns zukommen würde. Und die Jungs kapieren auch, dass es nur über den Zusammenhalt geht. Das hat uns letzte Saison stark gemacht - und das muss es auch diese Saison wieder.