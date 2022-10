„Ein Punkt der Moral“: SV Münsing kommt in Unterzahl zurück

Von: Rudi Stallein

Nach der Ampelkarte gegen Josef Holzer (Mi., mit Sebastian Uhle) erkämpften sich die Münsinger Fußballer in Unterzahl ein 1:1-Remis gegen Pöcking. © hans lippert

Die erhoffte Wiedergutmachung nach der letztwöchigen 0:4-Pleite beim TSV Peißenberg gelang dem SV Münsing um Kapitän Florian Buchloh letztlich mit einem in Unterzahl erkämpften 1:1-Unentschieden gegen den SC Pöcking-Possenhofen.

Münsing – „Der Punkt ist für uns ein Erfolg“, erklärte Trainer Ralf Zahn, der jedoch auch zugeben musste: „Die ersten 20 Minuten waren wir klar unterlegen, da waren wir überhaupt nicht im Spiel und hatten Glück, das wir nicht in Rückstand geraten sind.“

Weil für die Gäste jedoch nicht mehr als ein Lattentreffer heraussprang, ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichener. Münsing kam mit viel Engagement aus der Kabine, agierte deutlich druckvoller. Mitten in die Drangphase hinein kam die kalte Dusche: Einen Konter über die rechte Seite schloss Florian Flath in der 63. Minute mit der 1:0-Führung für Pöcking ab. Kurz darauf verließ Josef Holzer mit der gelb-roten Karte den Platz.

SVM-Coach Ralf Zahn: „Das ist ein Punkt der Moral.“

In Unterzahl zeigten die Gastgeber alte Tugenden: Kampf, Leidenschaft, Wille. Der war auch ausschlaggebend für den 1:1-Ausgleich, den Michael Geiger mit einem fulminanten 30-Meter-Schuss markierte. In der Schlussphase scheiterte Michael Lang an SC-Torhüter Maximilian Heinecke.

„Am Ende waren wir trotz Unterzahl dem Sieg sogar näher“, stellte SVM-Coach Zahn fest: „Das ist ein Punkt der Moral, den hat sich die Mannschaft absolut verdient.“ Etwas zerknirscht stapfte Pöckings Trainer Simon Gebhart vom Platz. Sein Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir mehr verdient, wenn man es dann in Überzahl nicht schafft ein 1:0 über die Zeit zu bringen, ist das bitter. Aber das ist ein Spiegelbild unserer augenblicklichen Situation.“

SV Münsing - SC Pöcking-P. 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 (63.) Flath, 1:1 (80.) Geiger. Schiedsrichter: Andreas Fichtl. Zuschauer: 100.

SV Münsing: Werner - Buchloh, Auer, L. Hirn, J. Holzer, Zachenbacher, Hauptmann, Geiger, Uhle, Graf, Lang. Eingewechselt: Pflieger, Seitz, Patzelt