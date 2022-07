SV Münsing: Die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig

Von: Rudi Stallein

Vor allem in der ersten Halbzeit dominierten die Münsinger um Hans Zachenbacher (re.) das Spiel gegen den SV Bad Tölz um Maximilian Kühnhauser. Mehr als ein 1:0 sprang für die Platzherren in diesem Testspiel jedoch nicht heraus. © hans lippert

In einem chancenreichen Spiel zwischen dem SV Münsing und dem SV Bad Tölz hat der SV aus Münsing das Glück auf seiner Seite und gewinnt das Testspiel.

Münsing/Bad Tölz – Das knappe Ergebnis suggeriert ein spannendes Spiel. Doch diesen Eindruck kann Ralf Zahn nach dem 1:0-Sieg seines SV Münsing im Test gegen den SV Bad Tölz nicht bestätigen. „Das Ergebnis hätte wesentlich höher ausfallen können, aber unsere Chancenverwertung in der ersten Halbzeit war sehr schwach“, konstatierte der Münsinger Coach, dessen Team „defensiv nix zugelassen“ habe.

Während er sich nur an eine Großchance für die Mannschaft von Trainer Daniel Heidemann erinnerte, die einen „kapitalen Schnitzer“ in der Münsinger Defensivabteilung jedoch nicht nutzen konnte, zählte er für seine Elf „drei, vier richtig dicke Dinger“. Zweimal scheiterte Hans Zachenbacher am Tölzer Schlussmann Max Hollmann, einmal traf er nur den Pfosten; außerdem zielte Lukas Manhart bei seinem Versuch knapp daneben. „Da haben wir zu wenig draus gemacht“, so Zahn.

SV Münsing: Zachenbacher besorgt Siegtreffer

In der 27. Minute jedoch blieb Zachenbacher cool: Nach dem Zuspiel ins Zentrum schlug der Münsinger Torjäger noch einen Haken und platzierte den Ball überlegt flach ins Eck – 1:0. „Münsing spielt einen guten, strukturierten Fußball, mit dem wir in der ersten Halbzeit nicht mithalten konnten“, gesteht SV-Kapitän Lukas Hintermeier die Überlegenheit der Gastgeber im ersten Durchgang. „In der Halbzeit haben wir unser System umgestellt, dann war das Spiel ausgeglichener.“

Was jedoch auch damit zu tun hatte, dass auf beiden Seiten im Laufe der Partie die Kräfte schwanden. „Am Schluss war es ein wilder Kick“, konstatierte Ralf Zahn, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung „die Luft noch nicht länger als eine Stunde reicht“. Für die zog er jedoch ein positives Fazit: „Alles in allem war es ein guter Test.“ SV-Kapitän Hintermeier gewann die Erkenntnis, „dass wir konditionell noch deutlich mehr tun müssen und dass gute Offensiv-Aktionen noch fehlen.“ (Rudi Stallein)